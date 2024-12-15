Олег Бойко (Фото: РИА Новости/ Валерий Левитин)
Министерство внутренних дел Польши ввело санкции против бизнесмена и председателя наблюдательного совета инвестиционной группы Finstar Financial Group Олега Бойко, проинформировало агентство ТАСС, ссылаясь на постановление МВД.
Из постановления следует, что глава Министерства внутренних дел Польши Томаш Семоняк принял такое решение 12 декабря. По информации министерства, причина для включения миллиардера в санкционный список — якобы управление Олега Бойко польскими микрофинансовыми организациями через команду менеджеров группы 4Finance.
После наложения санкций бизнесмену будет запрещен въезд на территорию республики, а его активы в Польше заморозят.
Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз заявил в социальных сетях, что несмотря на ограничения, экономика России находится в хорошей форме. Все россказни об РФ в «проплаченных» западных СМИ являются манипуляцией и ложью, подчеркнул эксперт. Он отметил, что в настоящее время против России действует больше всего в мире санкций.
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После наложения санкций бизнесмену будет запрещен въезд на территорию республики, а его активы в Польше заморозят.
Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз заявил в социальных сетях, что несмотря на ограничения, экономика России находится в хорошей форме. Все россказни об РФ в «проплаченных» западных СМИ являются манипуляцией и ложью, подчеркнул эксперт. Он отметил, что в настоящее время против России действует больше всего в мире санкций.
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Ольга Енгалычева