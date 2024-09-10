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Великобритания готова рассмотреть возможность снятия санкций с России, если они окажутся неэффективными. Об этом сообщили в британском посольстве в Москве.
Дипломаты пояснили, что санкции могут быть отменены в случае, если будет установлено, что они больше не приносят пользы или если Россия изменит своё поведение, достигнув внешнеполитических целей, ради которых ограничения были введены. Об этом сообщает Лента.ru.
Член палаты лордов Ричард Эндрю Балф отметил, что окончательное решение по снятию санкций, вероятнее всего, будет приниматься США, а Великобритания последует за их шагами. Балф подчеркнул, что Европа идёт в этом вопросе под руководством Вашингтона.
Власти Великобритании регулярно усиливают санкционное давление на Россию. В июне Лондон присоединился к санкциям США, введённым против Московской биржи.
Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян дала два обоснования санкциям США в отношении российских СМИ. Об этом она заявила в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». По ее словам, одна из причин – успех RT.
Член палаты лордов Ричард Эндрю Балф отметил, что окончательное решение по снятию санкций, вероятнее всего, будет приниматься США, а Великобритания последует за их шагами. Балф подчеркнул, что Европа идёт в этом вопросе под руководством Вашингтона.
Власти Великобритании регулярно усиливают санкционное давление на Россию. В июне Лондон присоединился к санкциям США, введённым против Московской биржи.
Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян дала два обоснования санкциям США в отношении российских СМИ. Об этом она заявила в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». По ее словам, одна из причин – успех RT.
Елена Перлова