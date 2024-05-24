Совет Евросоюза утвердил обновленный Шенгенский кодекс

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Совет ЕС окончательно согласовал обновленный Шенгенский кодекс о границах.
Это стало известно из заявления с официального сайта организации.
Как говорится в документе, регламент делает возможным принятие общеевропейских мер, ограничивающих доступ граждан третьих стран в Евросоюз в случае крупномасштабной ЧС в области здравоохранения.
В этом случае новые правила предоставляют возможность ввести соответствующие временные ограничения на границе, чего власти не могли сделать во время пандемии COVID-19.
Также при миграционном кризисе страны ЕС могут сокращать число действующих контрольно-пропускных пунктов.
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Как говорится в документе, регламент делает возможным принятие общеевропейских мер, ограничивающих доступ граждан третьих стран в Евросоюз в случае крупномасштабной ЧС в области здравоохранения.
В этом случае новые правила предоставляют возможность ввести соответствующие временные ограничения на границе, чего власти не могли сделать во время пандемии COVID-19.
Также при миграционном кризисе страны ЕС могут сокращать число действующих контрольно-пропускных пунктов.
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Алёна Самарева