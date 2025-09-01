Совет глав государств-членов ШОС одобрил Тяньцзиньскую декларацию
Совет глав государств-членов ШОС одобрил Тяньцзиньскую декларацию. Об этом пишет РИА Новости.
С 31 августа по 1 сентября проходит важнейшая встреча на высшем уровне, в которой участвует более 20 мировых лидеров и представители 10 международных организаций, включая президента России Владимира Путина. Это событие подчеркивает значимость Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), основанной 15 июня 2001 года в Шанхае. Изначально в ее состав входили шесть стран: Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан. Однако с течением времени организация расширила свои ряды — в 2017 году к ней присоединились Индия и Пакистан, а в 2023 году к числу членов добавился Иран. В 2024 году к ШОС присоединилась Беларусь.
Основные цели ШОС включают укрепление доверия и добрососедства между странами-участницами, содействие сотрудничеству в различных областях, совместное обеспечение мира и безопасности, а также продвижение к созданию справедливого международного порядка.
Читайте также: