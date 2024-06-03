Совет Госдумы направил в регионы проект по улучшению налоговой системы

Фото: сайт Кремля
По мнению Володина, Совет Государственной Думы вынес на обсуждение в регионах ряд законопроектов, предложенных правительством РФ, касающихся улучшения налоговой системы.
Помимо этого, были отправлены проекты изменений в Федеральный бюджет, включая в себя инициативу о возврате 7% уплаченного НДФЛ семьям с двумя или более детьми, доход которых не превышает 1,5 прожиточных минимумов на человека, а также законопроект о регулярном повышении военных пенсий на 5,1% с 1 октября 2024 года. Заседание по первому чтению планируется на 20 июня.
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Артем Кузьмин