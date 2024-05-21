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Совет судей РФ согласился назначить Владислава Иванова главой Судебного департамента

21 мая 2024, 13:14
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Совет судей РФ дал согласие на назначение экс-председателя Арбитражного суда Западно-Сибирского округа Владислава Иванова на должность Генерального директора Судебного департамента при Верховном суде РФ. Об этом по итогам прошедшего голосования сообщил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов.
Уточняется, что кандидатуру Иванова для согласования внесла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова. В его характеристике, которую представила Подносова, говорится, что Иванов имеет хорошие организаторские способности, грамотно проводит кадровую политику, а также он достаточно требователен к себе и подчиненным.

Момотов же пожелал Иванову удачной службы в новой должности.



Владислав Иванов имеет юридический стаж работы более тридцати восьми лет, из них в должности судьи арбитражного суда — более семнадцати лет.

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#суд
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Лавров рассказал, как Зеленский требовал от Запада «поставить на колени» Россию
Лавров: Зеленский в общении с Западом требовал «поставить Россию на колени»
21 мая 2024, 13:30

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский в рамках обсуждения с западными странами конференции по Украине требовал от партнеров Киева поддержки так называемой «формулы мира» как якобы возможности «поставить РФ на колени». Слова министра публикует ТАСС.
По словам Лаврова, большую часть времени Зеленский на повышенных тонах требовал оказать поддержку киевскому режиму. Политик подчеркнул, что Швейцарская конференция созывается с единственной целью: обсуждать «формулу Зеленского» исключительно в виде ультиматума.

Лавров добавил, что попытки Запада заманить как можно больше государств на конференцию по Украине являются смешными.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский просит Китай и страны Глобального Юга принять участие в мирной конференции в Швейцарии в июне. Лидеру киевского режима необходимо присутствие Китая на конференции, поскольку, по его мнению, Пекин и «другие мировые игроки» могут повлиять на Москву.

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#швейцария
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«Истерика Зеленского»: раскрыта причина тревоги украинских властей
Песков: Зеленский впадает в истерику из-за плачевного положения ВСУ
21 мая 2024, 12:59

Фото: сайт Кремля

Украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским в последнее время делают всё больше заявлений на грани истерики из-за ухудшения положения ВСУ. Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Различные представители киевского режима и сам Зеленский в последнее время делают много заявлений, иногда скатываясь в истерику», — сказал он журналистам.

По его мнению, подобное поведение украинских властей связано с крайне неблагоприятным положением ВСУ на всех направлениях российской спецоперации.

Ранее сообщалось, что Зеленский чувствует, что ему не говорят всей правды о ситуации, которая происходит под Харьковом, и постоянно кричит на своих генералов.

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#зеленский
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В Британии заявили о желании Зеленского втянуть США в конфликт с РФ
Аналитик Меркурис: Зеленский хочет конфликта между Россией и НАТО
21 мая 2024, 12:58

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский пытается развязать войну между Штатами и Россией. Об этом заявил на своем Youtube-канале британский аналитик Александр Меркурис.
По его словам, в последние дни прослеживаются признаки, что экс-лидер Незалежной хочет прямо вовлечь «альянс» в конфликт с РФ.

«По сути, он говорит американцам: «Я хочу полной эскалации и хочу, чтобы вы приняли в ней непосредственное участие». Он прекрасно понимает, что если ему удастся добиться такого уровня эскалации, то США рискуют оказаться втянутыми в конфликт, и для него это единственный способ не только выиграть, но и остаться президентом Украины», — сказал Меркурис.

Также эксперт заметил, что Зеленский находится в опасном положении, поскольку он утратил статус президента. В связи с этим он, возможно, предпримет отчаянные попытки остаться у власти или остаться в живых.

Ранее в Совфеде прокомментировали обвинения украинского президента в адрес Запада, касающиеся нерешительности оружейных поставок Украине, а именно, новейших вооружений.

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МИД оценил результаты голосования СБ ООН по российско-китайской резолюции
Захарова: Россия разочарована решением СБ ООН по неразмещению оружия в космосе
21 мая 2024, 12:20

Фото: официальный сайт МИД РФ

Москва разочарована итогами голосования в Совете Безопасности ООН по российско-китайской резолюции о неразмещении оружия в космосе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Результаты голосования по проекту резолюции, внесённому Россией совместно с Китаем, по предотвращению гонки вооружений в космосе и обеспечению космической безопасности вызывают разочарование», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
Захарова отметила, что несмотря на все шаги, предпринятые Москвой и Пекином для учета предложений США и их союзников, в том числе наработок по американо-японскому проекту резолюции, они выступили против российско-китайской инициативы.

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«Нет и речи»: Почему Путин не поедет на похороны Раиси
Песков: Путин не поедет на похороны Раиси
21 мая 2024, 12:17

Фото: РИА Новости/Марина Вялова

Президент России Владимир Путин не примет участие в похоронах своего коллеги Эбрахима Раиси, так как мероприятие не предусматривает международного участия. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Насколько мне известно, там никакого не предусматривается международного участия. Об этом речи не идет», — заявил Песков.


Напомним, вертолёт, на борту которого находился иранский глава Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая. По предварительным данным, причиной крушения стали технические неполадки. В течение 50 дней, до проведения выборов, исполнять обязанности главы Ирана будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси


Похороны Раиси пройдут в его родном городе Мешхеде на северо-востоке страны 23 мая.

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Бербок в Киеве дерзко высказалась о Путине
Tagesschau: глава МИД ФРГ Бербок дерзко высказалась о Путине в Киеве
21 мая 2024, 12:10

Фото: пресс-служба МИД РФ

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок дерзко высказалась о России и Путине. Слова главы немецкого внешнеполитического ведомства приводит Tagesschau.
«Мы должны объединить все силы сейчас, чтобы Украина могла выстоять, <…> и чтобы войска Путина в ближайшее время не оказались у наших собственных границ», — сказала Бербок международным партнерам.

Она отметила острую нужду Незалежной в средствах ПВО и поддержала вступление Украины в ЕС.

Ранее сообщалось, что Анналена Бербок прибыла в Киев с неожиданным визитом. Сначала поездка планировалась в Харьков, но министр изменила программу. С февраля 2022 года она посетила Самостийную в седьмой раз.

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#владимир путин
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#украина
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Глава МИД Ирана погиб вместе с Раиси из-за случайного решения
Turkiye: глава МИД Ирана Абдоллахиан не должен был лететь вместе с Раиси
21 мая 2024, 12:03

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, который погиб вместе с президентом Эбрахимом Раиси в результате крушения вертолёта, не должен был там находиться. Об этом пишут авторы турецкой газеты Turkiye со ссылкой на собственные источники.
Согласно сообщению, Абдоллахиан вместе с другими государственными представителями должен был лететь на другом вертолёте, однако в последний момент было принято решение посадить их вместе с Раиси.

«В последний момент в список пассажиров вертолета были включены глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и другие лица. Они изначально должны были лететь в Иран из провинции Восточный Азербайджан на втором вертолёте», — говорится в статье.

Напомним, вертолёт, на борту которого находился иранский глава Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая. По предварительным данным, причиной крушения стали технические неполадки. В течение 50 дней, до проведения выборов, исполнять обязанности главы Ирана будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

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#гибель
#азербайджан
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Арестович*: по итогам президентства Зеленского «все оказалось слито в унитаз»
21 мая 2024, 11:59

Фото: сайт Кремля

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович* в своем Telegram-канале написал, что режим Владимира Зеленского привел страну к катастрофе.
По словам бывшего политика, это результат пятилетнего срока, в результате которого «все оказалось слито в унитаз». Арестович* напомнил, что во время предвыборной кампании Зеленский в своей программе много «лепетал», однако по сравнению с настоящим можно понять, что украинцев обманули.

Экс-советник заключил, что граждане Украины лишены надежды, так как ничего из обещанного не было выполнено. Зеленский ​уже не сможет изменить будущее страны в лучшую сторону, добавил Арестович*.

Напомним, срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Как ранее сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, начиная с 21 мая Зеленский теряет свою легитимность.

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У супруги президента Сирии Асмы Асад диагностировали лейкемию
21 мая 2024, 11:43

Фото: iStock/mrjo2405

У жены президента Сирии Башара Асада Асмы диагностировали лейкемию. Об этом сообщили в канцелярии главы страны.
Уточняется, что после того обнаружения у Асмы Асад нескольких симптомов и клинических признаков болезни был и проведен комплексный ряд медицинских анализов и обследований, в результате чего диагноз был подтвержден. Согласно информации источника, супруга президента Сирии будет соблюдать «социальное дистанцирование», а также временно перестанет принимать участие в публичных мероприятиях.

В августе 2018 года у Асмы Асад медики обнаружили рак груди на ранней стадии. В январе 2019 года ей провели операцию по удалению опухоли.

Напомним, лейкемия — это злокачественное поражение красного костного мозга, в процессе которого здоровые лейкоциты в крови замещаются измененными клетками. Заболевание также именуется как рак крови.

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