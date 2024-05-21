Совет судей РФ согласился назначить Владислава Иванова главой Судебного департамента

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Совет судей РФ дал согласие на назначение экс-председателя Арбитражного суда Западно-Сибирского округа Владислава Иванова на должность Генерального директора Судебного департамента при Верховном суде РФ. Об этом по итогам прошедшего голосования сообщил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов.
Уточняется, что кандидатуру Иванова для согласования внесла председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова. В его характеристике, которую представила Подносова, говорится, что Иванов имеет хорошие организаторские способности, грамотно проводит кадровую политику, а также он достаточно требователен к себе и подчиненным.
Момотов же пожелал Иванову удачной службы в новой должности.
Владислав Иванов имеет юридический стаж работы более тридцати восьми лет, из них в должности судьи арбитражного суда — более семнадцати лет.
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Момотов же пожелал Иванову удачной службы в новой должности.
Владислав Иванов имеет юридический стаж работы более тридцати восьми лет, из них в должности судьи арбитражного суда — более семнадцати лет.
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Екатерина Коршунова