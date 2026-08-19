Советник главкома КСИР Нагди: все цели США в Иране провалились

19 августа 2026, 12:07

Фото: iStock/Ruma Aktar

У США было две цели в Иране: свергнуть правительство и поделить страну, но ни одной из них Вашингтон достичь не смог. Такое заявление сделал советник главнокомандующего КСИР Мохаммад Реза Нагди.





В разговоре с RT он выразил недоумение заявлениями США о победе над Ираном. По его словам, все цели, намеченные американцами в Иране, «провалились».





«Весь мир видел, что та цель, ради которой США и сионистский режим атаковали Иран, та цель, которой, по их заявлениям, они хотели добиться, не была достигнута вовсе», — сказал Нагди.

«Я не знаю, о какой победе они говорят», — заключил советник главкому КСИР.