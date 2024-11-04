На Западе рассказали, что вызвало ярость у Зеленского

Владимир Зеленский (Фото: сайт президента Украины)
Владимир Зеленский негодует на публике, поскольку Польша отказалась сбивать ракеты России, заявил аналитик из Великобритании Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«Зеленский в ярости, он очень зол на поляков за то, что они все еще отказываются сбивать российские ракеты над территорией Украины», — сказал Меркурис.Он добавил, что Зеленский по факту публично пожаловался, что Киев не получил от союзников средства противовоздушной обороны, которые ему пообещали.
При этом украинские журналисты сообщали, что Зеленский перевел отвечающих за ПВО в штурмовики.
Также украинский политик сейчас спорит с поляками из-за того, что те не дали боевикам ВСУ истребители МиГ-29.
Ранее в Польше ответили, чего хочет Зеленский.
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