Президент Украины Владимир Зеленский знает, что после окончания конфликта с ним будет покончено. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.
Он отметил, что Зеленский точно знает, что ждёт его после завершения конфликта. В связи с этим у президента, чьё окружение жёстоко контролирует каждый элемент жизни и смерти жителей Украины, нет никакой мотивации для прекращения конфликта.
Ранее в этот день немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что в скором времени Зеленский сбежит с Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова