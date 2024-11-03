Владимир Зеленский
Владимиру Зеленскому должно быть стыдно за принятый им закон, запрещающий Украинскую православную церковь Московского патриархата, пишет РИА Новости, ссылаясь на американского адвоката Роберта Амстердама.
«Президент Зеленский должен стыдиться злоупотреблений (...), которые стали возможными благодаря принятию одного лишь закона», — прокомментировал Амстердам, говоря о судебном процессе над иерархом УПЦ митрополитом Банченским Лонгином.Примерно таким же образом данный вопрос прокомментировали в правозащитной организации США Human Rights Watch. Там считают, что у запрещающего УПЦ закона есть «далекоидущие последствия», поэтому его надо приостановить.
Ранее сообщалось, что станет с Владимиром Зеленским после окончания конфликта на Украине.
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