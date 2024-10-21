Вучич объяснил, почему не приедет саммит БРИКС в Казань

Александр Вучич (Фото: сайт Кремля)
Президент Сербии Александр Вучич объяснил, почему он не сможет лично присутствовать на саммите БРИКС в Казани. Сербия будет представлена на мероприятии вице-премьером, так как Вучич уже договорился о встрече с польским премьером Дональдом Туском на те же даты. Об этом он рассказал в эфире сербского телеканала.
Вучич подчеркнул, что, получив приглашение от президента России Владимира Путина, он сразу же сообщил российскому послу о своих планах. Он вел переговоры с Туском и ждал его подтверждения. Польский премьер подтвердил свое участие и приедет в Сербию. В ближайшие дни Вучич также проведет трехстороннюю встречу с премьерами Словакии и Венгрии Робертом Фицо и Виктором Орбаном в городе Комарно на юге Словакии.
Кроме того, уже в среду в Сербию приедет Дональд Туск, а вскоре после него — греческий премьер Кириакос Мицотакис. Через пару дней в Белград приедет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Президент Сербии также напомнил, что его страна никогда не поддерживала европейские санкции против России.
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Кроме того, уже в среду в Сербию приедет Дональд Туск, а вскоре после него — греческий премьер Кириакос Мицотакис. Через пару дней в Белград приедет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Я был очень честен с президентом Путиным и сказал ему, что это было запланировано заранее, но я не скрывал и сказал ему: «Уважаемый господин президент, даже если бы не было этих визитов, мне было бы чрезвычайно трудно приехать из-за различных обстоятельств, которые вам хорошо известны», — сказал Вучич.
Президент Сербии также напомнил, что его страна никогда не поддерживала европейские санкции против России.
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Лия Мурадьян