Радио1
Главная / Новости / Политика/ Советник Макрона: «Путин кашляет, Шольц тут же бежит искать бункер»

Советник Макрона: «Путин кашляет, Шольц тут же бежит искать бункер»

The Times: ФРГ испытывает неловкость из-за отказа поставлять Киеву ракеты Taurus
16 марта 2024, 10:50
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Советник французского президента Эммануэля Макрона заявил, что, когда «Путин кашляет, Шольц тут же бежит искать бункер». Об этом пишет газета The Times.
По итогам встречи главы ФРГ Олафа Шольца с премьер-министром Польши Дональдом Туском и Макроном издание написало, что Германия в настоящее время находится в неловком положении из-за отказа поставлять Украине ракеты Taurus.

Также отмечается, что Германию обвиняют в том, что страна не оправдывает ожидания союзных государств из-за чрезмерной боязливости и утраты стратегического видения.


Ранее газета Financial Times сообщала, что разногласия Шольца и Макрона по вопросу поддержки Украины могут подорвать европейское единство.

Читайте также:

Шольц боится отправлять Украине ракеты Taurus из-за страха перед Россией

Сенатор Пушков посоветовал Макрону задуматься о последствиях отправки войск на Украину

Польша поддержала введение войск НАТО на Украину
#владимир путин
#германия
#нато
#ракеты
#шольц
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД РФ предупредил Армению о последствиях антироссийской политики
МИД РФ предупредил Армению о рисках втягивания в антироссийскую политику
16 марта 2024, 10:33

Фото: iStock/vlad_karavaev

Россия проводит обсуждение с Арменией по вопросу втягивания страны западными странами в антироссийскую политику, чтобы предупредить республику о всех возможных рисках. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, такая тенденция прослеживается довольно давно, поэтому Москва приняла решение поговорить с армянскими коллегами только с одной целью – предупредить о последствиях.

Захарова подчеркнула, что часть доводов российской стороны была принята Ереваном, после чего даже последовало принятие определённых мер.

Соединённые Штаты и весь коллективный Запад в целом на протяжении десятилетий, прикрываясь благими намерениями, используют тактику отношения к странам в виде их инструмента. Если бы за всю историю региона таких примеров не было, можно было бы подумать, что Запад не будет применять такую тактику на постсоветском пространстве.

Читайте также:

Захарова: выход Армении из ОДКБ не относится к национальным интересам страны

Песков: Россия готова обсудить с Арменией вопрос её пребывания в ОДКБ

МИД проверяет международные соглашения на соответствие интересам России
#мид рф
#мария захарова
#армения
#россия
#сша
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посол в США рассказал о расколе среди стран G7
Антонов: среди стран G7 отсутствует единство насчет изъятия активов России
16 марта 2024, 10:32

Фото: iStock/AlexLMX

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал в беседе с РИА Новости, что страны «Большой семерки» не разделяют единой позиции относительно возможного изъятия замороженных российских активов в пользу Украины, поскольку многие осознают негативные последствия таких действий.
По словам Антонова, не все государства готовы «повесить себе на грудь ярлык «вора»». Дипломат отметил, что к числу негативных последствий можно причислить разрушение международной системы финансовых отношений и ослабление позиций доллара.

Антонов отметил, что Штаты не решаются действовать самостоятельно, настаивая на единстве государств G7 и тем самым пытаясь «спрятать свои грабительские замашки за спину сателлитов».

Напомним, США предлагают передать Украине замороженные активы РФ с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. По данным одного из документов источника, данный шаг выступит в качестве «контрмеры» в отношении РФ, разрешенной международным правом.

Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал данную информацию, заявив, что Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ в ЕС.

Читайте также:

Минфин пообещал симметричный ответ при использовании замороженных активов

FT: США предлагают передать Украине замороженные активы РФ через ВБ и ЕБРР

G7 отказалась от мирного урегулирования кризиса на Украине
#сша
#россия
#антон силуанов
#министр
#минфин
#дипломат
#ес
#активы
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова: выход Армении из ОДКБ не относится к национальным интересам страны
16 марта 2024, 09:23

Фото: iStock/Wirestock

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в интервью РИА Новости, что возможный выход Армении из ОДКБ должен быть основан на реальных нуждах государства, а не на «заигрываниях» с Западом.
По мнению официального представителя МИД РФ, такое решение не относится к исконным национальным интересам страны. Захарова подчеркнула, что каждая страна вольна выбирать, с какими объединениями она хочет сотрудничать, однако это следует делать «с опорой на реальность».

По словам Захаровой, она не знает, по какой причине политики в Ереване навязывают гражданам Армении мнение о негативной роли ОДКБ.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян сказал журналистам, что не будет присутствовать на заседании Организации договора о коллективной безопасности в декабре. По мнению Симоняна, ОДКБ не выполняет своих обязательств перед Арменией.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, которые касаются суверенной территории государства.

Читайте также:

Спикер парламента Армении Симонян не планирует ехать на заседание ОДКБ

В Ереване опровергли желание Армении выйти из ОДКБ

Эрдоган посоветовал Армении сотрудничать с соседями ради безопасности
#мнение
#заседание
#министр
#мид рф
#армения
#захарова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова: США готовили провокации к российским выборам президента
16 марта 2024, 09:05

Фото: iStock/bizoo_n

Соединённые Штаты Америки готовили провокации к выборам президента Российской Федерации, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, американская сторона готовила огромное количество фейков различного характера, как накануне выборов, так и во время проведения голосования.

«И с точки зрения политического содержания, с точки зрения вбросов о кандидатах, о политических партиях, о персоналиях, они делали немало для того, чтобы людей буквально запугать», — прокомментировала ситуацию Захарова.

Она также сообщила, что Вашингтон задействовал хакеров, которые могут вмешаться в систему голосования в России.

Напомним, выборы главы российского государства проходят на протяжении трёх дней, с 15 по 17 марта.

Читайте также:

Явка на выборы президента России в первый день голосования превысила 36%

С 15 по 17 марта жителей Подмосковья пригласили прийти на выборы всей семьёй

ВЦИОМ: 80% среди опрошенных россиян заявили, что пойдут на выборы президента РФ
#выборы
#сша
#фейки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова рассказала, почему Молдавия препятствует выборам президента России
Захарова: Кишинев противится голосованию за президента России по заказу Запада
16 марта 2024, 09:03

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в интервью РИА Новости, что власти Молдавии по заказу Запада и против интересов своего народа строят козни желающим голосовать за президента России в Приднестровье.
По мнению Захаровой, наша страна независимо от отношений с официальным Кишиневом всегда давала возможность гражданам Молдавии в России принимать участие в молдавских выборах. Но современные власти Молдавии не совершают те же поступки.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что за подобные недружественные действия «власти в Кишиневе получают деньги за реализацию русофобии».

Напомним, президентские выборы в РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня — 15, 16 и 17 марта.

Ранее глава парламента и руководитель правящей Партии действия и солидарности страны Игорь Гросу заявил, что власти Молдавии не разрешат проведение выборов президента РФ на территории непризнанного Приднестровья. Также Гросу добавил, что молдавские власти в ответ могут запретить голосование на территории российского посольства в Кишиневе.

Читайте также:

Власти Молдавии призвали РФ не открывать избирательных участков в Приднестровье

В избирательный участок в Петербурге бросили коктейль Молотова

В Подмосковье возбуждено уголовное дело за краску в ящике для голосования
#выборы
#деньги
#голосование
#участок
#страны
#мид рф
#мария захарова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский и его клика не заинтересованы в переговорах, заявил Полянский
Полянский: Зеленский испытывает иллюзии о том, что можно победить Россию
16 марта 2024, 08:50

Фото: сайт Кремля

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в беседе с РИА Новости, что украинский лидер Владимир Зеленский и его клика не заинтересованы в серьезных переговорах с Россией.
По словам Полянского, они все еще испытывают иллюзии о том, что могут победить РФ на линии боевого соприкосновения. При этом, он подчеркнул, что «десятки тысяч, если не сотни тысяч украинцев платят за эту иллюзию своей жизнью», что является крайне печальным.

Полянский отметил, что украинская сторона заинтересована лишь в поставках оружия от западных союзников. Первый зампостпреда добавил, что наша страна неоднократно заявляла о готовности к проведению переговоров, однако «это должен быть абсолютно отличающийся трэк и форматы от того, что Киев пытается навязать другим государствам».

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в беседе с РИА Новости, что президент Украины Владимир Зеленский начал чистку в рядах украинских войск из-за опасений бунта.

Читайте также:

Рогов: Зеленский начал чистку в рядах украинских войск, опасаясь бунта

Чешский генерал рассказал о сокрушительном ударе России по ВСУ

МО: около 300 боевиков «Кракена» уничтожили ударом полуторатонной авиабомбы
#президент
#владимир зеленский
#киев
#полянский
#рф
#украина
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Вряд ли Америка может этим гордиться»: Кремль ответил Байдену на его оскорбление Путина
Песков ответил Байдену, после того, как он назвал Путина «бандитом»
16 марта 2024, 08:38

Фото: Официальный сайт Кремля

Вряд ли Америка может гордиться президентом, который оскорбляет лидеров других государств, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Выступая на ежегодном обеде, приуроченном к ирландскому празднику День святого Патрика, американский президент Джозеф Байден призвал всех противостоять российскому лидеру Владимиру Путину, а также назвал его бандитом.

«Такие выражения не красят глав государств. Вряд ли Америка может гордиться таким», — ответил на слова Байдена Песков.

Стоит напомнить, что этот раз - далеко не первый, когда глава США публично оскорбляет своего российского коллегу. Ранее он уже называл его «бандитом», на что Путин вспомнил о детстве. Президент РФ рассказал, что он также, мальчишкой, дразнился с другими во дворе, на что оппоненты всегда отвечали — «кто обзывается — тот сам так называется».

Читайте также:

Байден назвал Путина бандитом и призвал противостоять ему

CNN: Хантера Байдена будут судить по обвинениям, связанным с владением оружия

WT: Во время выступления в Конгрессе Байден находился под действием стимуляторов
#владимир путин
#дмитрий песков
#джозеф байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Америка погибнет»: Илон Маск предрёк падение США
Маск заявил, что Америка погибнет из-за миграционной политики
16 марта 2024, 08:16

Фото: iStock/Naeblys

Соединённые Штаты Америки погибнут, если Вашингтон не изменит свою политику в отношении мигрантов, с таким заявлением выступил американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X.
«Америка погибнет, если мы получим еще четыре года такого развития событий», — написал один из пользователей X.

Илон Маск ответил на этот пост согласием.

При этом, решить вопрос с незаконной миграцией давно обещает бывший американский лидер Дональд Трамп. Именно он в годы своего правление в Соединённых Штатах начал строительство стены с Мексикой. При избрании на новый президентский срок он обещает завершить начатое, а также депортировать из стран тех мигрантов, которые проживают на территории США недегально.

Читайте также:

Трамп в случае победы на выборах депортирует нелегальных иммигрантов

В США признали, что сильно уступают России по числу тяжелых ледоколов

Сенатор Круз: США столкнулись с самой большой угрозой терактов с 2001 года
#мигранты
#сша
#илон маск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мурадов назвал причину нежелания Запада признать референдум в Крыму
Мурадов: Запад не признает референдум из-за срыва планов по военной базе в Крыму
16 марта 2024, 08:07

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов рассказал в беседе с РИА Новости, что нежелание Запада признавать результаты референдума в Крыму и Севастополе о вхождении в состав РФ связано со срывом планов вытеснения Черноморского флота из Севастополя и создания там своей военной базы.
Мурадов отметил, что угроза существованию флота оставалась, даже несмотря на то, что в 1997 году РФ и Украина подписали Соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота на территории Украины. По его мнению, украинская сторона продолжала поднимать вопрос о прекращении нахождения Черноморского флота в Крыму. Мурадов рассказал, что это являлось серьезной угрозой для нашей страны.

Он подчеркнул, что возвращение Крыма в РФ поспособствовало обеспечению стратегической стабильности и безопасности на южном и юго-западном направлениях. При этом враги Москвы намеревались после госпереворота, который произошел в 2014 году, получить Севастополь в качестве своей военной базы, что вполне объясняет нынешний отказ Запада признавать результаты референдума.

Напомним, ранее французский лидер Макрон заявил, что для достижения прочного мира необходимо возвращение Крыма в состав Украины. Он подчеркнул необходимость возвращения суверенитета и международно признанных границ Украины.

Читайте также:

Французский политик заявила, что крымский референдум 2014 года был полностью легитимным

В Крыму выяснили, что результаты референдума, проведенного в 1991 году, были грубо искажены

Депутат Журова осудила Макрона за слова о возвращении Крыма Украине
#соглашение
#украина
#референдум
#севастополь
#рф
#крым
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф