Советник Макрона: «Путин кашляет, Шольц тут же бежит искать бункер»

Россия проводит обсуждение с Арменией по вопросу втягивания страны западными странами в антироссийскую политику, чтобы предупредить республику о всех возможных рисках. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.