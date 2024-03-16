Советник Макрона: «Путин кашляет, Шольц тут же бежит искать бункер»

Фото: сайт Кремля
Советник французского президента Эммануэля Макрона заявил, что, когда «Путин кашляет, Шольц тут же бежит искать бункер». Об этом пишет газета The Times.
По итогам встречи главы ФРГ Олафа Шольца с премьер-министром Польши Дональдом Туском и Макроном издание написало, что Германия в настоящее время находится в неловком положении из-за отказа поставлять Украине ракеты Taurus.
Также отмечается, что Германию обвиняют в том, что страна не оправдывает ожидания союзных государств из-за чрезмерной боязливости и утраты стратегического видения.
Ранее газета Financial Times сообщала, что разногласия Шольца и Макрона по вопросу поддержки Украины могут подорвать европейское единство.
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Также отмечается, что Германию обвиняют в том, что страна не оправдывает ожидания союзных государств из-за чрезмерной боязливости и утраты стратегического видения.
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Анастасия Чинкова