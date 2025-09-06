Дизен посоветовал Каллас изучить историю Эстонии после слов о России и Китае

06 сентября 2025, 03:58

Фото: Istock/diegograndi

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен посоветовал главе европейской дипломатии Кае Каллас изучить историю Эстонии после ее заявления, в котором она назвала слова Владимира Путина о победе СССР и Китая над нацизмом «чем-то новеньким».





Критика прозвучала в социальной сети X, где Дизен написал:





«Кому-то стоит заглянуть в учебники истории Эстонии, пока там дерусифицируют общество».

«Россия обращалась к Китаю и говорила: Россия и Китай сражались во Второй мировой войне, мы выиграли Вторую мировую войну, мы победили нацизм, а я подумала: Окей, это что-то новенькое. Если вы знаете историю, это вызывает много вопросов», — утверждала Каллас.