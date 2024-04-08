Советник Трампа назвал фейком план окончания конфликта путём давления на Киев

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Советник бывшего президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер назвал недостоверными сведения о наличии у экс-главы государства плана по окончанию конфликта на Украине путём давления на Киев. Об этом сообщает издание New York Post.
Миллер подчеркнул, что все подобные заявления являются фейком, выдуманным журналистами.
Также он отметил, что Трамп является единственным, кто говорит о завершении конфликта на Украине. В то время как нынешний президент Джо Байден, наоборот, говорит о его продолжении.
Ранее издание The Washington Post сообщило о плане Трампа по окончанию украинского конфликта. В частных разговорах экс-президент якобы обещал оказать давление на киевские власти, чтобы они уступили Крым и Донбасс в пользу России.
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Также он отметил, что Трамп является единственным, кто говорит о завершении конфликта на Украине. В то время как нынешний президент Джо Байден, наоборот, говорит о его продолжении.
Ранее издание The Washington Post сообщило о плане Трампа по окончанию украинского конфликта. В частных разговорах экс-президент якобы обещал оказать давление на киевские власти, чтобы они уступили Крым и Донбасс в пользу России.
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Анастасия Чинкова