Спецпредставитель Трампа Келлог мог отменить визит в Киев после заявлений Зеленского

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Будущий посланник США по Украине Кит Келлог мог отменить визит в Киев после выступлений Владимира Зеленского. На это указывает издание «Страна.ua».
Отмечается, что в США заранее готовились к визиту Келлога в Киев. Подготовка велась открыто, однако в какой-то момент поездка была неожиданно отменена.
По одной из версий, Келлог отменил визит в украинскую столицу после заявлений Зеленского об условиях окончания конфликта, которые не совпадают с планами и видением команды избранного президента США Дональда Трампа.
Вместо визита в Киев Келлог посетит с официальным визитом Францию.
В минувший четверг будущий американский посланник заявил, что Трамп в рамках планируемых переговоров с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским сможет прийти к решению конфликта на Украине. При этом Келлог подчеркнул, что считает огромной ошибкой отказ уходящего президента США Джо Байдена от взаимодействия с Путиным для решения данного вопроса.
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По одной из версий, Келлог отменил визит в украинскую столицу после заявлений Зеленского об условиях окончания конфликта, которые не совпадают с планами и видением команды избранного президента США Дональда Трампа.
Вместо визита в Киев Келлог посетит с официальным визитом Францию.
В минувший четверг будущий американский посланник заявил, что Трамп в рамках планируемых переговоров с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским сможет прийти к решению конфликта на Украине. При этом Келлог подчеркнул, что считает огромной ошибкой отказ уходящего президента США Джо Байдена от взаимодействия с Путиным для решения данного вопроса.
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Анастасия Чинкова