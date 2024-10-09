Совфед ободрил закон о праве продления срока службы главы СК РФ после 70 лет

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Совет Федерации одобрил закон о возможности продления срока пребывания на службе главы Следственного комитета после достижения им 70-летия. Соответствующее решение было принято в ходе заседания в среду.
Отмечается, что документ был инициирован президентом России Владимиром Путиным.
В тексте закона сказано, что решением главы государства теперь возможно продление срока пребывания на службе председателя силового ведомства, достигшего возраста 70 лет.
По действующему законодательству, предельный возраст пребывания на посту главы СК РФ составляет 65 лет. При этом данный срок может быть продлён решением руководителя соответствующего органа до достижения сотрудником 70-летия.
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В тексте закона сказано, что решением главы государства теперь возможно продление срока пребывания на службе председателя силового ведомства, достигшего возраста 70 лет.
По действующему законодательству, предельный возраст пребывания на посту главы СК РФ составляет 65 лет. При этом данный срок может быть продлён решением руководителя соответствующего органа до достижения сотрудником 70-летия.
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Анастасия Чинкова