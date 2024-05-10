Союзники США воздержались при голосовании по резолюции по Палестине

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Большая часть союзников США воздержалась при голосовании в Генассамблее ООН по резолюции, которая расширяет права Палестины в организации. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что девять стран выступили против. Среди них США, Израиль, Аргентина, Чехия и Венгрия, а также небольшие островные государства.
Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, а Израиль, в свою очередь, полноправный член организации с 1948 года.
В пятницу, 10 мая, Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая расширяет права Палестины в организации и рекомендует Совбезу положительно пересмотреть вопрос о членстве государства в ООН. Данный документ даёт Палестине дополнительные права и привилегии в организации. Помимо всего прочего страна получит право делать заявления от имени групп стран, право на полное участие в конференциях ООН, в международных конференциях и совещаниях под эгидой Генассамблеи других органов организации.
За резолюцию по результатам голосования выступили 143 страны, девять высказались против, а 25 воздержались.
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Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, а Израиль, в свою очередь, полноправный член организации с 1948 года.
В пятницу, 10 мая, Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая расширяет права Палестины в организации и рекомендует Совбезу положительно пересмотреть вопрос о членстве государства в ООН. Данный документ даёт Палестине дополнительные права и привилегии в организации. Помимо всего прочего страна получит право делать заявления от имени групп стран, право на полное участие в конференциях ООН, в международных конференциях и совещаниях под эгидой Генассамблеи других органов организации.
За резолюцию по результатам голосования выступили 143 страны, девять высказались против, а 25 воздержались.
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Анастасия Чинкова