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Союзники США воздержались при голосовании по резолюции по Палестине

10 мая 2024, 21:39
Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Большая часть союзников США воздержалась при голосовании в Генассамблее ООН по резолюции, которая расширяет права Палестины в организации. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что девять стран выступили против. Среди них США, Израиль, Аргентина, Чехия и Венгрия, а также небольшие островные государства.

Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, а Израиль, в свою очередь, полноправный член организации с 1948 года.



В пятницу, 10 мая, Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая расширяет права Палестины в организации и рекомендует Совбезу положительно пересмотреть вопрос о членстве государства в ООН. Данный документ даёт Палестине дополнительные права и привилегии в организации. Помимо всего прочего страна получит право делать заявления от имени групп стран, право на полное участие в конференциях ООН, в международных конференциях и совещаниях под эгидой Генассамблеи других органов организации.

За резолюцию по результатам голосования выступили 143 страны, девять высказались против, а 25 воздержались.

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#оон
#документы
#голосование
#сша
Генассамблея ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины в организации
10 мая 2024, 19:37

Фото: iStock/zefart

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины в организации, об этом сообщает РИА Новости.
За принятие резолюции проголосовали 143 страны, 9 были против, 25 воздержались, уточнили в агентстве.

Документ также призывает Совет безопасности Организации Объединённых Наций положительно пересмотреть вопрос о членстве страны в ООН.

Напомним, для того, чтобы Палестина могла занять место полноправного члена в организации, Совбез ООН должен принять соответствующую рекомендацию Генассамблее, а затем Генеральная ассамблея ООН должна поддержать такое решение. В настоящий момент Палестина занимает место наблюдателя.

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#палестина
#оон
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Бежавший в Минск польский судья опубликует секретный документ 10 мая
10 мая 2024, 19:12

Фото: iStock/Asergieiev

Уехавший в Белоруссию бывший польский судья Томаш Шмидт, желающий получить в республике политическое убежище, заявил о намерении опубликовать секретный документ в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что документ, привезённый из Варшавы, будет опубликован 10 мая в 19:00 (совпадает с московским).

Также в этот день председатель Высшего административного суда принял озвученное публично заявление Шмидта об отказе от должности судьи. Суд, в свою очередь, удовлетворил ходатайство прокурора и согласился привлечь Шмидта к уголовной ответственности, задержать его и временно арестовать.

Напомним, что судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил в ходе пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Польши в отношении Белоруссии и России отказывается от своей должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.

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#польша
#белоруссия
#документы
#политика
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Медведев назвал Дэвида Кэмерона мутным британцем после его слов про Путина
10 мая 2024, 19:04

Фото: сайт Кремля

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после призыва главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона «бороться с президентом России Владимиром Путиным до победного конца» назвал главу МИД Великобритании «мутным британцем». Об этом Медведев ​написал в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что он неплохо помнит Кэмерона, поскольку работал с ним, когда тот стал премьером. Медведев заявил, что в те времена Кэмерон «не являлся патентованным русофобом», однако «был радостно-глуповат».

Он заключил, что приличный ответ на реплики британского политика полностью отсутствует.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западные страны занять более жёсткую позицию для «борьбы с президентом России Владимиром Путиным». Он добавил, что Запад должен продемонстрировать готовность «пересидеть» Путина на Украине.

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#политика
#пост
#дмитрий медведев
#владимир путин
#украина
#великобритания
#спецоперация
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Ты всё ещё слуга урода: Зеленский возомнил себя царём, посмотрев инаугурацию Путина
В сеть попал сатирический ролик, в котором Зеленский примерил на себя корону
10 мая 2024, 18:37

Фото: сайт Кремля

В сети распространился сатирический ролик о президенте Украины Владимире Зеленском.
На кадрах видно, как лидер киевского режима смотрит инаугурацию президента России Владимира Путина. Зеленский отмечает, что ему очень понравилась торжественная церемония, после чего добавляет: «Но у нас так не надо».

Вскоре, убедившись, что его никто не видит, президент Украины решает примерить на себя корону и мантию. Некоторое время Зеленский красуется перед зеркалом, однако позже его «отрезвляет» видеозвонок президента США Джо Байдена.

Американский лидер замечает на Зеленском корону и заявляет, чтобы тот знал свое место.

Напомним, полномочия украинского президента Владимира Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены. Такое утверждение ранее высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене. Президент может продолжать исполнять свои обязанности после истечения срока только в период до вступления в должность новоизбранного кандидата.

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#джозеф байден
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#президент
#юмор
#видео
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Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром России
10 мая 2024, 18:22

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий Михаила Мишустина премьер-министром России, следует из сообщения пресс-службы главы государства.
В документе отмечено, что Путин подписал указ «О председателе правительства Российской Федерации». В соответствии с пунктом «а» статьи 83 Конституции России Мишустин назначается на пост главы кабинета министров. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее в ходе пленарного заседания Госдумы Мишустина назначили председателем правительства России. За его кандидатуру проголосовали 375 депутатов, воздержалось 57, выступивших против не было.

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#михаил мишустин
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#правительство
#премьер-министр
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Лукашенко освободил Гулевича от должности начальника генштаба Белоруссии
10 мая 2024, 18:16

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом освободил Виктора Гулевича от должности начальника генерального штаба вооруженных сил - первого заместителя министра обороны республики. Об этом информирует пресс-служба главы государства.
По информации источника, Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту. За ним сохранили право носить военную форму и знаки различия.

Напомним, в феврале 2020 года Виктор Гулевич стал командующий войсками Западного оперативного командования ВС Белоруссии. Весной 2021 года, Лукашенко назначил его начальником Генштаба.

Ранее сообщалось, что министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов задержан по подозрению в получении взятки. Клебанов также уволен со своего поста по решению главы региона Радия Хабирова.

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#белоруссия
#суд
#знаки
#министр
#право
#минобороны
#лукашенко
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Грузия рассмотрит закон об иноагентах в последнем чтении на следующей неделе
Парламент Грузии на следующей неделе рассмотрит в III чтении закон об иноагентах
10 мая 2024, 17:54

Фото: iStock/Denis Kabanov

Парламент Грузии на следующей неделе рассмотрит законопроект об иноагентах в третьем, финальном чтении. Об этом на брифинге заявил спикер кабмина Шалва Папуашвили.
Он подчеркнул, что члены правительства обсудили расписание следующей недели, повестку дня, текущие вопросы и законопроект об иноагентах. В результате было принято решение о рассмотрении закона в третьем чтении на следующей неделе.

Отмечается, что 13 мая состоится рассмотрение законопроекта на комитетском заседании, а 17 мая – на пленарном заседании.

Напомним, что рассмотрение законопроекта проходит в Тбилиси на фоне акций протеста. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури остановить разгон митингующих в Тбилиси. Также ранее она пообещала наложить вето на закон в случае его принятия.

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#грузия
#парламент
#закон
#иностранный агент
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Израиль решил продолжить операцию в Рафахе
Кабмин Израиля единогласно выступил за продолжение операции в Рафахе
10 мая 2024, 17:25

Фото: iStock/e-crow

Военный кабинет Израиля одобрил расширение операции армии в Рафахе на юге сектора Газа, следует из заявления канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Отмечается, что такое решение было принято для оказания давления на палестинское движение ХАМАС, а также для того, чтобы способствовать освобождению израильских заложников и достижения целей военного конфликта.

Вместе с тем, в канцелярии заявили о намерении израильских властей всё-таки отправить делегацию в Каир для продолжения переговоров по ситуации в Газе. Израиль рассчитывает достичь соглашения на приемлемых для себя условиях.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении сосредоточенных ударов по объектам ХАМАС на востоке Рафаха. Утром 10 мая армия призвала местных жителей как можно быстрее эвакуироваться в гуманитарную зону.

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#израиль
#сектор газа
#египет
#операция
#цахал
#хамас
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Украина вышла из ещё одного соглашения стран СНГ
Украина вышла из соглашения СНГ о полётах самолётов спецназначения
10 мая 2024, 16:43

Фото: iStock/butenkow

Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о выполнении полётов воздушных судов специального назначения. Об этом в своём Telegram-канале написал представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
Отмечается, что в соглашении также упоминаются полёты самолётов спецназначения с главами государств, председателями верховных советов, главами правительств, а также с официальными государственными и правительственными делегациями на борту.

Соглашение было подписано странами СНГ в 1993 году.

Ранее сообщалось, что Украина сорвала соглашение по безопасности в Чёрном море, переговоры по которому Анкара вместе с Москвой и Киевом вела в течение двух месяцев.

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#верховная рада
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