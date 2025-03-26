Создание ядерной крылатой ракеты AGM-181 LRSO идет с опережением графика

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Создание американской ядерной крылатой ракеты AGM-181 Long Range Stand Off Weapon (LRSO) идет с опережением графика. Об этом пишет обозреватель 19FortyFive Алекс Холлингс.
«Ракета LRSO, разработанная для замены устаревших крылатых ракет AGM-86B, отличается малозаметностью, реактивным двигателем, дальностью полета более 1500 миль (свыше 2400 километров) и изменяемой мощностью от 5 до 150 килотонн», — пишет Холлингс.
По словам автора, носителем AGM-181 LRSO станет стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress. Разрабатывать ракету начали еще в 2017 году, а уже к осени 2023 года оружие прошло девять испытаний, а его разработка опережает изначально запланированный график. По словам Холлингса, это не свойственно для секретных оборонных закупок.
Ракета AGM-181 LRSO предназначена для уничтожения важных стратегических объектов возможного противника.
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