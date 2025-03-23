Эксперты назвали угрозу для всего мира

Фото: istockphoto/Wachira Wacharapathom
Угрозой для всего мира является количество скопившегося на Украине огнестрельного оружия, пишет британское издание The Times. В материале сказано, что республика сегодня лидирует по импорту оружия, что, считают авторы статьи, может привести к огромным проблемам после завершения боевых действий.
Аналитики добавляют, что нет точного понимания, какие объемы вооружений циркулируют в стране. Согласно The Times, после окончания конфликта вооружения могут оказаться в Европе, Африке или на Ближнем Востоке.
После начала российской спецоперации в Донбассе НАТО и Евросоюз начали активно поставлять оружие в ВСУ. При этом не раз отмечалось, что боевики, покидая позиции, оставляли на них натовское вооружение.
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Никита Кротов