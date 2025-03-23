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Эксперты назвали угрозу для всего мира

The Times: количество скопившегося оружия на Украине является угрозой для мира
Фото: istockphoto/Wachira Wacharapathom

Фото: istockphoto/Wachira Wacharapathom

Угрозой для всего мира является количество скопившегося на Украине огнестрельного оружия, пишет британское издание The Times. В материале сказано, что республика сегодня лидирует по импорту оружия, что, считают авторы статьи, может привести к огромным проблемам после завершения боевых действий.
Аналитики добавляют, что нет точного понимания, какие объемы вооружений циркулируют в стране. Согласно The Times, после окончания конфликта вооружения могут оказаться в Европе, Африке или на Ближнем Востоке.

После начала российской спецоперации в Донбассе НАТО и Евросоюз начали активно поставлять оружие в ВСУ. При этом не раз отмечалось, что боевики, покидая позиции, оставляли на них натовское вооружение.

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#новости
Успех ВС РФ на краснолиманском и покровском направлениях, активная оборона Белгородчины: последние новости СВО на 23 марта
23 марта 2025, 10:54

Фото: iStock/Евгений Харитонов

Вооружённые силы Российской Федерации наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска.
Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Ночная атака беспилотников


ВСУ в ночь на 23 марта произвели массированный удар беспилотными летательными аппаратами по нескольким регионам России. В воздушном пространстве Ростовской области было уничтожено 29 беспилотных летательных аппаратов. В Астраханской области сбито 20 дронов. В Воронежской и Волгоградской областях было зафиксировано по три случая уничтожения БПЛА. В Республике Крым было сбито два беспилотника. В Курской и Саратовской областях уничтожено по одному беспилотнику.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за атаки БПЛА на автодороге Морозовск – Цимлянск загорелся автомобиль. В машине погиб человек, его личность пока не установлена. В хуторе Каюковка, расположенном в Тарасовском районе, в одном из домов по улице Центральная произошло повреждение остекления, никто не пострадал.

Курская область


В Курской области не утихают ожесточённые столкновения в лесных массивах, расположенных недалеко от границы, к западу от населённого пункта Гоголевка. Также напряжённая обстановка сохраняется в окрестностях Гуево. У ВСУ, находящихся в окружении в районе Гуево, наблюдается нехватка продовольствия.

На участке между населёнными пунктами Журавка, Басовка, Гоголевка и Горналь продвижение ВС РФ практически остановилось. Противник укрепил оборону, перебросив сюда дополнительные силы с других направлений, и делает всё возможное, чтобы не позволить нашим войскам продвинуться вглубь территории Украины. В районе пропускного пункта «Суджа» продолжаются ожесточённые столкновения, украинские военные активно защищают дорогу на Юнаковку.

Белгородская область


Обстановка на границе в Белгородской области остается напряженной. Вооружённые силы Украины предпринимают попытки атаковать границу, но несут значительные потери ещё до того, как достигают её. Российская артиллерия работает в круглосуточном режиме. Из прифронтовой зоны продолжается эвакуация мирных жителей.

Президент Чехии заявил, что Украина не имела шансов на победу уже в 2023 году
Президент Чехии заявил, что Украина не имела шансов на победу уже в 2023 году

Угледарское направление


ВС РФ демонстрируют уверенное продвижение на этом направлении. В окрестностях Вольного Поля и Весёлого подразделения Вооружённых сил Российской Федерации успешно прорвали оборонительные рубежи украинской армии. По информации с мест, российские военные уже достигли окраин Разлива.

Усиление позиций российских военных в районе Угледара создаёт потенциальную опасность для логистических цепочек ВСУ в этом регионе. Пока противник не осуществляет масштабных ответных действий, что может указывать на передислокацию сил или недостаток ресурсов.

Покровское направление


К югу от Срибного российские штурмовые группы успешно продвинулись на два километра. На северном участке фронта ВС РФ удерживают позиции в Запорожье и ведут наступление в западном направлении, а также в районе Преображенки. Именно оттуда украинские военные, используя бронетехнику и привлекая дополнительные силы, пытаются организовать ответные действия.

Краснолиманское направление


В районе Торского подразделения ВС РФ установили контроль над логистическими маршрутами ВСУ. Это затрудняет для противника возможность перемещения ресурсов.

В результате наступления российских войск, урочище Яр Дальний, расположенное к юго-востоку от Ямполовки, перешло под контроль Российской Федерации. На севере, в районе Ивановки и Макеевки, объединение плацдармов позволило армии России занять позиции на западном берегу реки Жеребец, недалеко от Невского.

Отмечается продвижение ВС РФ к западу от Новолюбовки. Взятие под контроль сёл Зелёная Долина, Липово, Новое, Катериновка и Редкодуб даёт возможность начать наступление на Лиман с южного направления, что может привести к изменению ситуации на этом участке фронта.


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Чехия готова отправить войска на Украину
Павел: чешские военные могут войти в состав европейских миротворцев на Украине
23 марта 2025, 10:19

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна намерена отправить войска на Украину в составе миротворческого контингента, передает «Европейская правда».
«И я верю, что как только появится понимание того, что существует общая воля к развертыванию сил, то Чехия будет частью этой коалиции», — пояснил чешский лидер.

По словам президента, Чехия должна быть одной из стран, которая предоставит Киеву гарантии безопасности в будущем. Павел заключил, что это необходимо сделать ради «защиты самих себя».

Ранее сообщалось, что британский спецназ готов отправиться на Украину в рамках миротворческой миссии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#президент
#украина
#чехия
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Количество поврежденных при атаке БПЛА на Ростов-на-Дону квартир выросло
Мэр Скрябин: при атаке БПЛА на Ростов-на-Дону повреждены 16 квартир
23 марта 2025, 09:58

Фото: iStock/Standart

Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин написал в своем Telegram-канале, что при атаке БПЛА на город были повреждены 16 квартир.
Градоначальник рассказал, что в помещениях выбило стекла и рамы. По его словам, в процессе обхода специалисты составили акты утраченного имущества по всем пострадавшим квартирам.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Президент Чехии заявил, что Украина не имела шансов на победу уже в 2023 году
Президент Чехии Павел: у Киева не было предпосылок для победы даже в 2023 году
23 марта 2025, 08:04

Фото: iStock/Konoplytska

Президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины не было предпосылок для победы даже перед «большим контрнаступлением» 2023 года. Об этом сообщает «Европейская правда».
«Для успешного наступления, согласно военной теории, необходимо соотношение сил по меньшей мере 3 к 1, а лучше 5 к 1, а вместо этого соотношение сил между Украиной и Россией было даже в пользу России», — пояснил чешский лидер.

По его словам, на сегодняшний день необходимо поддерживать Украину, чтобы она сохранила ту территорию, которую имеет, и в кратчайшие сроки создала условия для прекращения огня.

Напомним, в пятницу, 21 марта, Петр Павел прибыл на Украину, где встретился с Владимиром Зеленским.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#украина
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#всу
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Раскрыто число сбитых за ночь над Россией беспилотников ВСУ
Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 59 украинских беспилотников
23 марта 2025, 07:46

Фото: iStock/e-crow

Российские средства ПВО ликвидировали и перехватили минувшей ночью 59 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 29 дронов сбили над Ростовской областью, 20 — над Астраханской, по три БПЛА — над Воронежской и Волгоградской областями, два — над Крымом, по одному беспилотному летательному аппарату — над территорией Курской и Саратовской областей.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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