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Военнопленный Евгений Дубовик, мобилизованный 5 сентября 2024 года из Днепропетровска, поделился с РИА Новости информацией о проблемах с поставками натовского оружия после его обучения в Норвегии.
Дубовик проходил подготовку по специальности стрелок, где обучался работе с немецкой штурмовой винтовкой HK416, оснащенной четырехкратным прицелом.
По словам Дубовика, после возвращения на Украину военнослужащим вместо обещанного натовского оружия выдали автоматы АКМ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По словам Дубовика, после возвращения на Украину военнослужащим вместо обещанного натовского оружия выдали автоматы АКМ.
«Обещали дать натовское оружие, но оно было отправлено, и до части то ли не дошло, то ли где-то в части оно растворилось», — отметил он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова