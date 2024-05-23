«Сожалеем»: в Кремле высказались о решении Норвегии запретить въезд российским туристам

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Россия не оставит без внимания установление Норвегией запрета на въезд в страну российским туристам. О последующих ответных мерах рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в этот день правительство Норвегии заявило, что с 29 мая вводит запрет на въезд россиян, которые прибывают в страну с туристическими целями.
Комментируя такие действия норвежских властей Песков заявил, что они точно не останутся без ответа.
Он подчеркнул, что российская сторона сожалеет, что власти Норвегии избрати такой путь ухудшения двухсторонних отношений, которые в последнее время «и без того не блещут своим качеством».
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Комментируя такие действия норвежских властей Песков заявил, что они точно не останутся без ответа.
Он подчеркнул, что российская сторона сожалеет, что власти Норвегии избрати такой путь ухудшения двухсторонних отношений, которые в последнее время «и без того не блещут своим качеством».
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Анастасия Чинкова