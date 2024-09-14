«Сожалею»: Столтенберг расстроился из-за недостаточной помощи НАТО Киеву до 2022 года

Фото: iStock/Michele Ursi
Генсек НАТО Йенс Столтенберг расстроился из-за того, что страны блока оказывали недостаточно военной помощи Украине до 2022 года. Его слова передаёт агентство Reuters.
Он сожалеет, что НАТО и союзники альянса не сделали больше для укрепления Украины до начала конфликта.
По словам Столтенберга, тогда объёмы военных поставок и подготовки бойцов ВСУ носили ограниченный характер. К тому же, до 2022 года не рассматривалась необходимость вступления Украины в НАТО. При этом планировалось проводить переговоры с Россией для обсуждения безопасности в регионе.
Ранее украинский боец Виталий, отбывающий наказание в российской тюрьме, рассказал, что НАТО и Евросоюз в течение восьми лет готовили Украину к конфликту с Россией. Они, по его словам, поставляли вооружение, обучали военных и идеологически настраивали Киев против Москвы.
Читайте также:
«Прямая война с Россией»: Небензя сделал важное заявление о НАТО
Пентагон ищет военных «артистов» со знанием русского языка
Кирби: В США серьёзно относятся к предупреждению Путина об ударах по России
По словам Столтенберга, тогда объёмы военных поставок и подготовки бойцов ВСУ носили ограниченный характер. К тому же, до 2022 года не рассматривалась необходимость вступления Украины в НАТО. При этом планировалось проводить переговоры с Россией для обсуждения безопасности в регионе.
Ранее украинский боец Виталий, отбывающий наказание в российской тюрьме, рассказал, что НАТО и Евросоюз в течение восьми лет готовили Украину к конфликту с Россией. Они, по его словам, поставляли вооружение, обучали военных и идеологически настраивали Киев против Москвы.
Читайте также:
«Прямая война с Россией»: Небензя сделал важное заявление о НАТО
Пентагон ищет военных «артистов» со знанием русского языка
Кирби: В США серьёзно относятся к предупреждению Путина об ударах по России
Анастасия Чинкова