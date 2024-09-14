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На военной базе США Форт Ирвин объявили набор «актёров», владеющих русским языком, для участия в учениях. Карта этой базы была найдена в трофейной БМП Bradley ВСУ, захваченной российскими военными.
Важный документ оказался в руках российских специалистов после того, как российские бойцы сумели отобрать боевую машину у украинцев на Купянском направлении, передаёт РИА Новости. На карту нанесены маршруты движения танков и другой бронетехники, блиндажи, укрытия, секторы обстрела, зоны высадки воздушного десанта и другие обозначения.
В интернете рекрутинговая компания Check Defense, специализирующаяся на заказах Пентагона, разместила объявление, в котором просит откликнуться «профессионалов в области исполнения ролей» для работы в учебном центре Форт Ирвин.
Стоит отметить, что эта база в пустыне Мохаве в Калифорнии известна как ключевой полигон американских Вооружённых сил, где «коммандос» отрабатывают действия своих потенциальных противников. В частности, солдаты армии США готовились там к боевым действиям в Ираке и Афганистане. Учитывая захваченную карту и поиск рекрутёрами русскоговорящих статистов, несложно понять, что теперь там отрабатываются бои на Украине. Никакого прямого участия, не правда ли?
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В интернете рекрутинговая компания Check Defense, специализирующаяся на заказах Пентагона, разместила объявление, в котором просит откликнуться «профессионалов в области исполнения ролей» для работы в учебном центре Форт Ирвин.
Стоит отметить, что эта база в пустыне Мохаве в Калифорнии известна как ключевой полигон американских Вооружённых сил, где «коммандос» отрабатывают действия своих потенциальных противников. В частности, солдаты армии США готовились там к боевым действиям в Ираке и Афганистане. Учитывая захваченную карту и поиск рекрутёрами русскоговорящих статистов, несложно понять, что теперь там отрабатываются бои на Украине. Никакого прямого участия, не правда ли?
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Александр Бойцов