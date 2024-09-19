«Сожрете»: Поплавская раскритиковала возвращение Познера в эфир Первого канала

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Возвращение журналиста Владимира Познера в эфир Первого канала является провокацией. Такое заявление изданию «Абзац» сделала актриса Яна Поплавская.
«Я воспринимаю это как провокацию и издевательство. Они словно говорят: «Как вы там, чернь? Мы за вас принимаем решения. Сожрете все». Можно было подождать до окончания СВО, чтобы не вызывать в людях волну ненависти», — прокомментировала она.
До этого сообщалось, что на Первом канале выйдет фильм под названием «Турецкая тетрадь» Владимира Познера.
Ранее стало известно, что Владимир Познер отказался от работы на Западе из-за требований высказаться о Владимире Путине.
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