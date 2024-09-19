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Призыв Европарламента бить по РФ вооружениями Запада ведет к ядерной мировой войне, написал в своем Telegram-канале политик Вячеслав Володин.
«То, к чему призывает Европарламент, ведёт к мировой войне с использованием ядерного оружия», — сказано в публикации Спикера Госдумы.Перед этим европейские депутаты в рамках пленарной сессии в Страсбурге призвали ЕС к снятию ограничений на удары киевского режима вглубь РФ. Парламентарии приняли соответствующую резолюцию.
Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет, чтобы Запад разрешил ему бить по РФ дальнобойными снарядами. Он периодически обращается к союзникам с соответствующей просьбой. Однако в Вашингтоне не спешат с принятием решения.
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