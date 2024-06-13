Спасатели провели профилактические беседы с рыбаками на водных объектах

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические беседы с рыбаками на водных объектах. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Профилактические рейды прошли в городско округе Дубна.
В конце профилактической беседы любителям лодочных прогулок подарили памятки с правилами поведения на водных объектах.
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«Работники ведомства объяснили рыболовам, что в плохую погоду нужно соблюдать особую осторожность, а лучше выбрать более безопасный досуг на этот промежуток времени. Перед выходом на водоём необходимо тщательно проверить состояние лодки, убедиться в отсутствии протечек, проверить исправность вёсел, также у рыбаков должен быть с собой спасательный круг, пояс или жилет и любая удобная ёмкость для откачивания воды. Главное при ловле с лодки — это умение плавать, такой навык поможет спастись самому и прийти на помощь товарищу в сложных ситуациях», — рассказал замначальника части Михаил Палёнов.
В конце профилактической беседы любителям лодочных прогулок подарили памятки с правилами поведения на водных объектах.
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Мира Полтева