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Спасатели провели профилактические беседы с рыбаками на водных объектах

13 июня 2024, 16:56
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические беседы с рыбаками на водных объектах. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Профилактические рейды прошли в городско округе Дубна.

«Работники ведомства объяснили рыболовам, что в плохую погоду нужно соблюдать особую осторожность, а лучше выбрать более безопасный досуг на этот промежуток времени. Перед выходом на водоём необходимо тщательно проверить состояние лодки, убедиться в отсутствии протечек, проверить исправность вёсел, также у рыбаков должен быть с собой спасательный круг, пояс или жилет и любая удобная ёмкость для откачивания воды. Главное при ловле с лодки — это умение плавать, такой навык поможет спастись самому и прийти на помощь товарищу в сложных ситуациях», — рассказал замначальника части Михаил Палёнов.



В конце профилактической беседы любителям лодочных прогулок подарили памятки с правилами поведения на водных объектах.

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#работники
#рыбаки
В Кыргызстане банки временно ограничили денежные переводы в РФ и обратно
13 июня 2024, 17:46

Фото: istockphoto/HStocks

Работа с системами переводов из России и в обратном направлении приостановлена рядом банков Кыргызстана. Об этом сообщается на ресурсах некоторых финансовых организаций. Уточняется, что приостановка связана с техническими работами.
По заявлению РСК-банка, занимающего одну из лидирующих позиций на республиканском финансовом рынке, сейчас не работают системы переводов Astrasend, «Юнистрим», Contact, «Золотая корона», «Сбербанк-онлайн». В организации добавили, что как только работа с вышеуказанными системами возобновится, об этом сообщат дополнительно.

По той же причине с системами сейчас не работает банк «Компаньон». А Мбанк, являющийся одним из самых популярных банков на рынке Киргизии, ввел ограничение в работе с рублями. Оно связано с волатильностью курса, а также с возможным резким колебанием рынка валюты.

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#россия
#киргизия
#банки
#новости
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Отвлекают от внутренних проблем: В МИД Белоруссии ответили на слова Пашиняна о Лукашенко
В МИД Белоруссии назвали слова Пашиняна о Лукашенко недальновидной позицией
13 июня 2024, 17:33

Фото: Официальный сайт Кремля

Армянский премьер-министр Никол Пашинян раскритиковал главу Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы отвлечь народ от внутренних проблем, с таким заявлением выступил официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз, его цитирует РИА Новости.
Напомним, ранее Пашинян, в ходе своего выступления в парламенте, заявил, что президент одной из стран, входящих в ОДКБ, признал свое участие в подготовке 44-дневной войны между Арменией и Азербайджаном в 2020 году, поддерживал Баку и желал ему победы. Из слов армянского премьера стало понятно, что речь идёт о Лукашенко.

«Если кто-то решил отвлечь внимание от внутренних проблем образом внешнего врага, то это весьма недальновидная позиция», — прокомментировал слова Пашиняна Глаз.

Представитель белорусского МИД напомнил, что Минск и Ереван связывают давние дружеские отношения.

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#армения
#белоруссия
#мид
#александр лукашенко
#никол пашинян
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Остин: Штаты не давали согласия на удары ВСУ американским оружием вглубь РФ
13 июня 2024, 17:24

Фото: istockphoto/Phototreat

США не одобряли удары со стороны боевиков ВСУ вглубь российской территории американским оружием. Позиция по данному вопросу не изменилась. Об этом журналистам в рамках встречи стран-участниц контактной группы помощи Украине в Брюсселе заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
«Наша политика в том, что касается допустимости нанесения ударов на большие расстояния с применением американского оружия не претерпела изменений», – сказал Остин.

Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт рассказывала, как глава киевского режима Владимир Зеленский хочет одержать победу в украинском конфликте. По словам Вагенкнехт, бывший президент Украины хочет напрямую втянуть НАТО в боевые действия.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что призывы генсека НАТО Йенса Столтенберга обязать все страны-участницы блока поставлять оружие Киеву вряд ли повлияют на ход событий.

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#мир
#россия
#украина
#сша
#война
#спецоперация
#всу
#новости
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Глава МИД Таиланда вручил Лаврову письмо о желании страны стать членом БРИКС
Глава МИД Таиланда вручил Лаврову письмо с просьбой вступить в БРИКС
13 июня 2024, 17:12

Фото: iStock/Three_k

Министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг вручил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с просьбой предоставить стране членство в БРИКС.
Соответствующее заявление появилось на официальном сайте МИД Таиланда. Там указывается, что министр Сангиемпхонг вручил письмо с намерением Таиланда стать полноправным членом БРИКС главе МИД РФ Сергею Лаврову.

На саммите БРИКС все государства-участники положительно отреагировали на решение Бангкока присоединиться к объединению, добавили в ведомстве.

Ранее Сангиемпхонг заявил, что Таиланд искренне желает вступить в БРИКС.

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#таиланд
#россия
#брикс
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МИД сообщил о подготовке НАТО к потенциальному конфликту с РФ
Захарова: у РФ нет агрессивных планов в отношении НАТО, но они есть у альянса
13 июня 2024, 16:54

Фото: сайт МИД РФ

У РФ нет агрессивных планов в отношении НАТО, но они есть у альянса.
Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Брифинг опубликован на Rutube-канале ведомства.

По ее словам, альянс уже давно готовится к возможному вооруженному столкновению с РФ. При этом у России таких планов нет и не было, подчеркнула она.

Ранее Захарова отреагировала на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об обязательных для стран альянса поставках оружия Украине. По ее словам, США пытаются втянуть Европу в столкновение с РФ.

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#россия
#нато
#план
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Евросоюзу придется выстраивать отношения с РФ после окончания СВО
Рютте: ЕС придется выстраивать отношения с РФ после СВО
13 июня 2024, 16:14

Фото: iStock/ffikretow

Евросоюз вынужден будет выстраивать отношения с Россией после окончания конфликта на Украине. Такое мнение выразил и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте в рамках пресс-конференции после встречи с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.
«Сейчас Россия, конечно, является нашим главным противником, и мы должны бороться с ней. Но в долгосрочной перспективе мы также должны понимать, что Россия никуда не денется», — отметил Рютте.

Он подчеркнул, что после окончания украинского конфликта Евросоюзу придётся найти способ взаимодействия с Россией, однако уточнил, что пока затрудняется предсказывать, что именно из этого получится.

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#россия
#евро
#бпла
#нидерланды
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Обозреватель Перла раскрыл, почему США ввели санкции именно 12 июня
Обозреватель Перла заявил о двух основных факторах выбора времени для санкций
13 июня 2024, 15:59

Фото: iStock/designer491

Политический обозреватель Андрей Перла заявил, что США решили ввести порцию антироссийских санкций именно вчера из-за наших кораблей в Гаване и саммита по Украине, который должен скоро состояться.
Специалист уточнил причины со ссылкой на информированный анонимный источник.

«На выбор времени повлияли, видимо, два момента: заход наших кораблей в Гавану, то есть демонстрация возможности прямого и дословного повторения Карибского кризиса. И проведение в Швейцарии на следующей недели так называемой мирной конференции по Украине, точнее тот факт, что она будет заведомо провальной», — отметил в беседе с «Царьградом» Перла.

А в пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» заверили, что санкции против Мосбиржи не окажут существенного влияния на отрасль туризма.

«Санкции США в отношении Мосбиржи существенных потрясений на туристическом рынке не вызовут. Особых проблем с оплатой заграничных туров не будет. Данная мера лишь поспособствует переходу отрасли на расчёты в валютах дружественных стран», — заявили в беседе с RT специалисты.

Ранее руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман заявил, что уже через несколько недель индекс Мосбиржи вернётся к обычным значениям.

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#сша
#санкции
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#специалисты
#индекс
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В РФ оценили американский «кошмар для русских»
Новый американский танк станет «кошмаром для Пентагона» — РИА Новости
13 июня 2024, 15:58

Фото: iStock/cla78

Новый американский танк, создаваемый на замену Abrams, которые западные СМИ окрестили «кошмаром для русских», может стать «кошмаром для Пентагона».
Об этом заявило РИА Новости. По данным агентства, Пентагон заключил контракт с General Dynamics на создание следующего поколения танка Abrams.

В США получат новую машину, поскольку от глубокой модернизации отказались.

При этом отмечается, что решение о создании новой машины связано с ситуацией, которая сложилась с применением танков в ходе боевых действий на Украине.

Сообщается, что танк получит новую пушку и автомат заряжания.

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#сша
#танки
#россия
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В США раскрыли, от чего зависит выживание Зеленского
Фриман: выживание Зеленского зависит от продолжения конфликта
13 июня 2024, 15:57

Бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен затягивать ход военных действий. Об этом пишет РИА Новости.
Эксперт сообщил, что выживание украинского лидера зависит только от дальнейшего продолжения конфликта.

«Продление военных действий является лишь выгодной внутриполитической мерой, а не стратегической целью, и не имеет особых перспектив», — подчеркнул он.

По его словам, сейчас в странах НАТО и на Украине происходит нагнетание паники перед угрозой РФ. Это приносит доход военной индустрии, а также привлекает внимание общественности. Однако нет никаких доказательств того, что у РФ есть какие-либо другие намерения, помимо достижения поставленных целей СВО.

Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

МО РФ рассказало, как ефрейтор ликвидировал 10 боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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