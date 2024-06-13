В Подмосковье спасли заблудившуюся в лесу женщину

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
58-летнюю женщину, которая ушла в лес в городском округе Шаховская и не смогла самостоятельно найти дорогу домой, выручили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренных вызовов обратились родственники женщины. Они рассказали, что она пошла в лес, расположенный неподалёку от СНТ «Истоки», и не вернулась вечером домой. Мобильный телефон женщина с собой не взяла», — говорится в сообщении.Спасатели немедленно отправились на поиски, они прочёсывали лес и подавали звуковые сигналы, чтобы женщина услышала их и откликнулась. Поиски, которые сильно затруднил начавшийся ливень и сгущающиеся сумерки, продолжались четыре часа. В итоге женщина, ориентируясь на звуки, сама вышла к спасателям. Медицинская помощь ей не понадобилась.
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