В Солнечногорске спасатели помогли девочке, на которую упало дерево

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь 14-летней девочке, на которую упало дерево в округе Солнечногорск. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В «Систему-112» обратилась инструктор и рассказала, что во время конной прогулки из-за сильного ветра рухнуло дерево, которое ударило 14-летнюю наездницу и сбило ее с лошади.
Дерево свалилось на подростка в лесном массиве у деревни Исаково городского округа Солнечногорск.
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«Оперативно прибыв на место вызова, спасатели оценили характер полученных травм у пострадавшей и оказали ей первую помощь. Из-за непогоды и размытой проселочной дороги карета скорой помощи не могла добраться до пациентки, работники подразделения распили упавший ствол и освободили путь для машины инструктора, которая выехала за врачом. После медицинского осмотра спасатели под контролем специалиста транспортировали пострадавшую к автомобилю скорой помощи. С подозрением на закрытую черепно-мозговую травму девочка была госпитализирована», — заключил старший смены Сергей Земляков.
Дерево свалилось на подростка в лесном массиве у деревни Исаково городского округа Солнечногорск.
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Мира Полтева