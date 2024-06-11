Подмосковные спасатели провели занятия по отработке способов спасения на воде

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели занятия по отработке способов спасения на воде для учеников спортивной школы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Занятия прошли на территории туристической базы «Лопотово» в городском округе Солнечногорск.
В конце тренировки сотрудники ведомства еще раз закрепили с обучающимися правила отдыха на водомах.
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«Во время занятия спасатели не только рассказали, но и показали на практике подросткам, как обезопасить себя и своих близких во время отдыха на водоеме, а также приемы оказания первой помощи. Работники подразделения научили ребят бросать спасательный круг и с помощью добровольца наглядно продемонстрировали, как правильно надевать спасательный жилет на себя и своего товарища», — поделился замначальника Сергей Яшин.
В конце тренировки сотрудники ведомства еще раз закрепили с обучающимися правила отдыха на водомах.
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Мира Полтева