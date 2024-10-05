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«Спасти американцев»: в США призвали не помогать украинским террористам

Хинкл: США должны помогать пострадавшим от урагана, а не украинским террористам
05 октября 2024, 18:15
Фото: iStock/Andrii Atanov

Фото: iStock/Andrii Atanov

Правительство США по-прежнему не помогло огромному количеству американцев, пострадавших от урагана «Хелен», но при этом готово в кратчайшие сроки выделить из бюджета миллиарды долларов на военную помощь Украине или Израилю. На этом указал американский журналист Джексон Хинкл в соцсети Х.


Он подчеркнул, что у американских властей почему-то нет средств для спасения американцев от урагана, но есть огромные деньги на продолжение финансирования «террористов в Израиле и на Украине». Журналист назвал такой расклад полной чушью.

Напомним, что ураган «Хелен», обрушившийся на США, серьёзно повредил энергосистему страны. В результате без электричества остались около миллиона человек. Большая часть пострадавших проживает в Северной и Южной Каролине, причём в первом штате электричества лишились 90% жителей.

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«Ливан станет второй Газой»: Макрон требует прекратить поставки оружия Израилю
Макрон потребовал прекратить поставки оружия Израилю
05 октября 2024, 18:09

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал прекратить поставлять оружие Израилю. Об этом политик заявил 5 октября в эфире французского радио, передает израильское издание The Jerusalem Post.
«Я думаю, что сегодня приоритетом является возвращение к политическому решению и прекращение поставок оружия для ведения боевых действий в секторе Газа», — цитируют заявление Макрона израильские СМИ.

По словам французского лидера, он сообщил об этом премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Глава государства также высказался о ситуации в Ливане, который «может стать еще одной Газой».
«Мы видим, что происходит, и это заметно по общественному мнению у нас, но еще сильнее — в самом регионе. По сути, зарождается чувство ненависти, которое подпитывает конфликт», — заявил Макрон.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что готовит серьезный ответ Ирану на ракетную атаку Израиля 1 октября. Военные призвали союзников к сотрудничеству.

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#израиль
#оружие
#ливан
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Рамзан Кадыров награждён знаком «Почётный строитель России»
05 октября 2024, 17:38

Фото: сайт Кремля

Главу Республики Чечня Рамзана Кадырова наградили знаком «Почётный строитель России». Награда вручена чеченскому лидеру за многолетний труд и заслуги в сфере строительства.
Почётный знак руководителю Чечни вручил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, передаёт корреспондент ТАСС. Символично, что это произошло на церемонии открытия нового жилого комплекса в Грозном.

Рамзан Кадыров напомнил, что когда только начиналось восстановление Чечни, в год вводилось в эксплуатацию только 45 тысяч квадратных метров жилья. В настоящее время темпы строительства значительно возросли, и каждый год в республике сдаются в эксплуатацию уже миллионы квадратных метров.

Строительство нового жилого комплекса в Грозном глава Чечни и почётный строитель России назвал важнейшим этапом реализации федерального проекта по расселению людей из аварийного жилья.

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#строительство
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#рамзан кадыров
#рф
#чечня
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Словакия призывает Украину сохранить транзит газа и нефти в Европу
Фицо: Украине было бы разумно сохранить транзит газа и нефти в Европу
05 октября 2024, 17:31

Фото: iStock/MikeMareen

Украине было бы разумно сохранить транзит газа и нефти через свою территорию в Европу. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».
Словакия имеет инфраструктуру для транзита нефти и газа, подобное оборудование имеется и у Украины. Братислава поддерживает Киев в вопросе вступления в Евросоюз и ожидает разумных действий от него, поскольку неразумно не использовать имеющуюся инфраструктуру, которая выгодна и Украине, и Словакии, отметил Фицо.

Он подчеркнул, что оба государства получают доходы от транзита нефти и газа через свои территории. На предстоящем в понедельник раунде переговоров кабминов Словакии и Украины о намерен убедить киевских представителей сохранить транзит ресурсов.

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#россия
#евросоюз
#роберт фицо
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ЦАХАЛ готовит «серьезный и значимый» ответ Ирану
ЦАХАЛ заявил о подготовке серьезного ответа Ирану на атаку Израиля
05 октября 2024, 17:30

Фото: istockphoto/barbaraaaa

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ готовит «серьезный и значимый» ответ на атаку со стороны Ирана. Об этом сообщили 5 октября военные СМИ израильской армии «Галей ЦАХАЛ».
Неназванный источник сообщил, что армия тратит на подготовку большую часть времени. Кроме того в наступательных действиях израильские военные рассчитывают на сотрудничество стран-партнеров.
«Иранская атака будет иметь последствия для Ирана, они должны это понимать», — заявляют военные.

Представители ЦАХАЛ также сообщили, что в ходе атаки 1 октября Иран выпустил в сторону Израиля 201 баллистическую ракету. По заявлению военных, большую часть ракет перехватили израильские ПВО.

Ранее США признались, что не могут с полной уверенностью утверждать о возможности избежать полномасштабную войну на Ближнем Востоке.

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#пво
#израиль
#цахал
#война
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Оборонительный «Восточный щит» построит Польша на границе с Россией и Белоруссией
Польша построит оборонительный щит на границе с Россией и Белоруссией
05 октября 2024, 16:51

Фото: istockphoto/Stadtratte

Польша построит оборонительные укрепления на границе с Россией и Белоруссией. Строительство начнется до конца 2024 года. Об этом сообщил 5 октября заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик.
В сеть оборонительных укреплений под названием «Восточный щит» будут входить бункеры, заграждения и разведывательные системы.

«В течение следующих трех недель мы сможем провести первые испытания элементов «Восточного щита» на военных полигонах. А в этом году мы начнем строить первые элементы на северной и восточной границах», — цитирует Томчика пресс-служба Минобороны Польши.
Отмечается, что расходы на оборонительные укрепления Польши составят более 2,5 миллиардов долларов. Закончить строительство «щита» на границе с Белоруссией и Россией польские власти должны в 2028 году.

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#белоруссия
#военные
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Обвинение запросило семь лет колонии воевавшему за ВСУ наёмнику из США Хаббарду
05 октября 2024, 16:27

Фото: istockphoto/Zolnierek

Государственное обвинение запросило наказание в виде семи лет лишения свободы для гражданина США Стефана Хаббарда. Он воевал против России в качестве наёмника в рядах ВСУ.
Прокурор также просил суд учесть при вынесении приговора возраст подсудимого и то, что он полностью признал свою вину, передаёт «Интерфакс». 72-летний американец обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (участие в качестве наёмника в вооружённом конфликте или военных действиях). Максимальная санкция по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Прокурор запросил для Хаббарда минимальный срок.

Как было установлено судом и следствием, американец проживал на Украине с 2014 года. Он заключил контракт с батальоном территориальной обороны города Изюм, согласно которому должен был получать денежное вознаграждение не менее тысячи долларов США в месяц. Он прошёл обучение, получил оружие и обмундирование и участвовал в боевых действиях против Вооружённых сил РФ.

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#оружие
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#обучение
#контракт
#рф
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Премьер Словакии Фицо намерен приехать в Россию
Премьер Словакии Фицо заявил о готовности приехать в Москву в 2025 году
05 октября 2024, 16:07

Фото: iStock/Derek Brumby

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности посетить Россию в следующем году. Его слова приводит радиостанция RTVS.
Фицо, рассуждая о том, стоит ли ему приехать в Москву в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне, заявил, что не знает тех, кто бы мог помешать ему сделать это. После он добавил, что в данном случае речь идёт о мирной демонстрации, которая никак не связана с нынешними событиями.

Также он призвал Запад не забывать, что свобода пришла именно с Востока.

Ранее премьер Словакии пообещал приложить усилия, что восстановить отношения Евросоюза с Россией. По его словам, стороны очень нужны друг другу.

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#великая отечественная война
#правительство
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ЦАХАЛ заявляет о ликвидации высокопоставленных командиров ХАМАС
ЦАХАЛ заявила о ликвидации двух высокопоставленных командиров ХАМАС
05 октября 2024, 16:06

Фото: iStock/Gilnature

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ заявила о ликвидации в Ливане двух высокопоставленных командиров боевого крыла радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом заявили израильские военные 5 октября.
«ЦАХАЛ и ШАБАК (Служба безопасности — ред.) ликвидировали двух высокопоставленных командиров боевого крыла ХАМАС в Ливане», — сообщает пресс-служба израильской армии.

Речь идет о ликвидации участников «Бригады Иззэддина аль-Кассама».

По официальным данным армии Израиля за неделю они ликвидировали пять комбригов, десять ротных командиров и шесть командиров взвода. Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара Израиля погиб новый лидер «Хезболлы» Хашем Сафиеддин.

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#цахал
#хезболла
#израиль
#ливан
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НАТО дополнительно создаст 49 боеспособных бригад из-за «угрозы от России»
Welt: НАТО намерена создать 49 боеспособных бригад по пять тысяч бойцов
05 октября 2024, 15:54

Фото: iStock/CatEyePerspective

НАТО намерена дополнительно сформировать 49 боеспособных бригад, доведя их общую численность до 131. Об этом сообщил немецкий телеканал Welt, ссылаясь на так называемые минимальные требования к возможностям (Minimum Capability Requirements, MCR), которые представлены американским генералом Кристофером Каволи и французским адмиралом Пьером Вандье.
Отмечается, что в 2021 году Североатлантическому альянсу было достаточно иметь 82 боеспособные бригады, то сейчас и в ближайшем будущем требования выросли, поэтому их число будет доведено до 131. Для достижения такого показателя будут дополнительно созданы 49 крупных соединений, в которых будут числиться по пять тысяч военных.

Кроме того, для осуществления управления и поддержки этих войск количество боевых корпусов будет увеличено с шести до пятнадцати, а штаб-квартир – с 24 до 38. Также НАТО в пять раз повысит количество подразделений ПВО – с 293 до 1467.

Телеканал подчеркнул, что такая острая необходимость наращивания военной помощи НАТО объясняется угрозой, якобы исходящей от России.

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#нато
#пво
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#россия
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