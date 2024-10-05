«Спасти американцев»: в США призвали не помогать украинским террористам

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Правительство США по-прежнему не помогло огромному количеству американцев, пострадавших от урагана «Хелен», но при этом готово в кратчайшие сроки выделить из бюджета миллиарды долларов на военную помощь Украине или Израилю. На этом указал американский журналист Джексон Хинкл в соцсети Х.
Он подчеркнул, что у американских властей почему-то нет средств для спасения американцев от урагана, но есть огромные деньги на продолжение финансирования «террористов в Израиле и на Украине». Журналист назвал такой расклад полной чушью.
Напомним, что ураган «Хелен», обрушившийся на США, серьёзно повредил энергосистему страны. В результате без электричества остались около миллиона человек. Большая часть пострадавших проживает в Северной и Южной Каролине, причём в первом штате электричества лишились 90% жителей.
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