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Украину превращают в американскую и европейскую колонию. Об этом в соцсетях написал бывший депутат Европарламента Мик Уоллес.
«ЕС и США колонизируют Украину. Западным компаниям совершенно нет дела до умирающих за США украинцев из рабочего класса, у которых они крадут землю. Война, которую НАТО ведет чужими руками, несет Украине только разрушения», — говорится в публикации.Он отметил, что четыре года назад Украина разрешила продавать сельскохозяйственные угодия для получения кредита от Международного валютного фонда.
В политических кругах не раз звучали заявления о том, что Вашингтон реализует стратегию «до последнего украинца». При этом США продолжают накачивать Киев вооружениями.
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Никита Кротов