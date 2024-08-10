Spectator: ЕС не сможет помешать Венгрии начать выдачу виз россиянам и белорусам

Евросоюз не сможет помешать Венгрии начать выдачу двухлетних виз россиянам и белорусам из-за председательства Будапешта в ЕС. Об этом пишет редактор журнала Spectator Лукас Дегутис. При этом, по его мнению, венгерское решение о визах воспринимают как большую проблему в Евросоюзе.