Spectator: ЕС не сможет помешать Венгрии начать выдачу виз россиянам и белорусам

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Евросоюз не сможет помешать Венгрии начать выдачу двухлетних виз россиянам и белорусам из-за председательства Будапешта в ЕС. Об этом пишет редактор журнала Spectator Лукас Дегутис. При этом, по его мнению, венгерское решение о визах воспринимают как большую проблему в Евросоюзе.
«Малозаметные перемены в миграционной политике Венгрии, вероятно, будут еще более проблемными с точки зрения Европы», — указано в статье.Журналист также добавил, что на Западе уже начали обвинять Венгрию в том, что своим решением она якобы создает угрозу безопасности Европы. Однако, так как Венгрия до конца года председательствует в ЕС, другим странам организации будет сложно что-либо с этим сделать.
Ранее 67 депутатов Европарламента написали письмо на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, чтобы та приняла меры в отношении Венгрии за планы по ослаблению визовых требований для России и Белоруссии.
В ответ на это премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что исключение Венгрии из Шенгенской зоны повлечет за собой ее исключение из Европейского союза. Он также призвал быть более осторожным в вопросе исключения кого-то из ЕС.
«Исключение из Шенгенского соглашения — это начало исключения из Европейского союза. Я был бы осторожным с исключением стран из Европейского союза», — подчеркнул Туск.Читайте также:
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