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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на обвинения со стороны Польши в сохранении Будапештом экономических связей с Москвой. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook*.
«Пока нынешнее польское правительство критикует нас за то, что мы импортируем абсолютно необходимую для функционирования страны нефть из России, если вы внимательно посмотрите на список клиентов одной из крупнейших российских нефтяных компаний, вы точно найдете там и поляков», – ответил политик, обвинив польские власти в лицемерии.
Ранее премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что все больше стран поддерживают Россию, несмотря на давление Запада.
До этого он заявил, что планирует продолжить миротворческую миссию по Украине и держать в тайне дальнейшие шаги, опасаясь, что ему могут помешать.
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Александр Климов