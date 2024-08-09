В Польше признались, что повлечет за собой исключение Венгрии из Шенгена

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Исключение Венгрии из Шенгенской зоны повлечет за собой ее исключение из Европейского союза, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он также призвал быть более осторожным в вопросе исключения кого-то из ЕС.
«Исключение из Шенгенского соглашения — это начало исключения из Европейского союза. Я был бы осторожным с исключением стран из Европейского союза», — подчеркнул Туск.Ранее 67 депутатов Европарламента написали письмо на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, чтобы та приняла меры в отношении Венгрии за планы по ослаблению визовых требований для России и Белоруссии.
Туск также добавил, что в Евросоюзе есть и другие страны, которые выдают визы россиянам и белорусам.
«Кажется, что нарушены правила европейского права. Но Венгрия — это не единственная страна, которая выдает визы белорусам и россиянам», — пояснил премьер Польши.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто отреагировал в своих соцсетях на обвинения со стороны Польши в сохранении Будапештом экономических связей с Москвой.
«Пока нынешнее польское правительство критикует нас за то, что мы импортируем абсолютно необходимую для функционирования страны нефть из России, если вы внимательно посмотрите на список клиентов одной из крупнейших российских нефтяных компаний, вы точно найдете там и поляков», – ответил политик, обвинив польские власти в лицемерии.Читайте также:
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