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Спецборт прилетел в Москву после сообщений о возвращении из США посла Антонова

Спецборт сел во «Внуково 2» после сообщений о возвращении из США посла Антонова
06 октября 2024, 15:19
Фото: iStock/Sitikka

Фото: iStock/Sitikka

Спецборт сел в московском аэропорту «Внуково 2» после сообщений о завершении командировки посла России в США Анатолия Антонова. Об этом информирует РИА Новости.


Ранее завершение командировки посла Антонова подтвердили в субботу в российском внешнеполитическом ведомстве. В субботу, 5 октября, выяснилось, что Антонов завершил работу послом РФ в США.

Напомним, Анатолий Антонов был назначен послом в Соединенных Штатах в 2017 году. В период с 2011 по 2016 год он занимал должность заместителя министра обороны России. Уточняется, что Антонов руководил работой российского посольства в США в сложнейший период в истории отношений между государствами.

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#сша
#рф
#антонов
#посол
«Величайшая трагедия»: в США высказались про бывшего посла РФ Антонова
Аналитик Скотт Риттер: Анатолий Антонов предупредил США про риск ядерной войны
06 октября 2024, 15:37

Фото: Посольство РФ в США

Экс-посол РФ в США Анатолий Антонов предупредил американские власти о возможной ядерной войне, если напряженность украинского конфликта увеличится. Об этом в соцсетях написал бывший разведчик США Скотт Риттер.
«Когда мы встречались в последний раз <…>, он как раз недавно выступил с предупреждением правительству США о том, что эскалация ситуации на Украине может привести к ядерной войне. <…> То, что США проигнорировали и отвергли протянутую руку (дружбы. — Прим. ред.) посла Антонова, является одной из величайших трагедий нашего времени», — сказано в публикации.

Антонов представлял дипмиссию РФ в США с 2017 года. Перед этим он был замминистра обороны, а также замглавы МИД.

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#новости
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Германия одобрила поставку оружия Турции на сотни миллионов евро
Spiegel: Германия одобрила поставку Турции оружия для ВМС на 336 млн евро
06 октября 2024, 15:33

Фото: iStock/TebNad

Германия одобрила поставку в Турцию оружия для ВМС общей стоимостью в 336 млн евро. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на списки министерства экономики. Отмечается, что указанная сумма — лишь приблизительная, так как в полученном журналистами документе не указаны финансовые рамки сделки.
«Федеральный совет безопасности, который собирается тайно, недавно дал зеленый свет на поставку немецкого оружия на сумму в несколько сотен миллионов евро партнеру по НАТО Турции», — пишут в статье.
По данным издания, поставка включает в себя 100 управляемых ракетах для корабельной ПВО, 28 торпед SeaHake, а также множество комплектующих для улучшения турецких подводных лодок типа U209 и компоненты двигателей для корветов и фрегатов.

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В Газе погибли 24 человека при ночных ударах ЦАХАЛ
Shehab: в Газе погибли 24 человека при ночных ударах ЦАХАЛ
06 октября 2024, 13:43

Фото: istockphoto/Sckrepka

Количество жертв от удара со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа выросло до 24 человек, пишет Shehab.
«При обстреле школы и мечети, в которых находились перемещенные лица, в центральной части сектора Газа погибли 24 человека», — сказано в сообщении.
Ранее ЦАХАЛ ударил по школе, а также мечети, расположенным в Дейр-эль-Балахе. По утверждению военных, там были командные центры палестинской группировки ХАМАС. Как уточнили в Минздраве Газы, за сутки бомбардировки со стороны ЦАХАЛ унесли жизни 45 человек, еще 256 пострадали.

Перед этим сообщалось, что от удара ЦАХАЛ погиб 21 человек. В МИД РФ призывали стороны конфликта к прекращению огня.

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#израиль
#цахал
#война
#новости
#сектор газа
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Референдум по строительству АЭС проходит в Казахстане, он состоялся — ЦИК РК
06 октября 2024, 13:28

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Референдум по строительству АЭС проходит в Казахстане. Как отметили в ЦИК республики, его признали состоявшимся. Уточняется, что в голосовании участвует больше половины населения.
«В общем по стране на 14 часов получили бюллетени шесть миллионов 339 тысяч 425 граждан, что составляет 51,77 процента от числа включенных в списки голосования», — прокомментировала в рамках брифинга член ЦИК Сабила Мустафина.

По информации Центризбиркома, больше 45% проголосовали в Астане, 16% в Алма-Ате и 64% в Шымкенте.

Избирателям задали вопрос об их согласии на строительство будущего предприятия. Референдум закончится в 20:00 по местному времени.

АЭС хотят возвести к 2035 году в Улькене в Алма-Атинской области, где расположено озеро Балхаш. На строительство уйдет свыше 11 миллиардов долларов.

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#мир
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Азербайджан поставил Армению перед выбором
МИД Азербайджана: Армения должна выбрать между нормализацией и конфронтацией
06 октября 2024, 12:51

Фото: iStock/ffikretow

Азербайджан поставил Армению перед выбором: окончательно нормализовать отношения или же продолжить конфронтацию на всех уровнях. Соответствующий призыв опубликовал на своем сайте азербайджанский МИД. В заявлении отмечается, что Баку, в свою очередь, рассчитывает именно на нормализацию отношений между странами.
«Армянская сторона должна сделать выбор между завершением процесса нормализации отношений и продолжением конфронтации на всех уровнях. Азербайджан со своей стороны привержен начатому и продвигаемому нашей страной процессу нормализации», — указано в сообщении.
В азербайджанском министерстве также добавили, что Армении следует отказаться от провокаций и завершить процесс нормализации отношений, изменив конституцию, некоторые положения которой сохраняют территориальные претензии на землю Азербайджана.
«Мы призываем Армению проявить политическую волю и ответственность, чтобы устранить оставшиеся препятствия на пути к логическому завершению процесса нормализации, в первую очередь изменив положения в конституции и других законодательных актах страны, содержащие территориальные претензии к Азербайджану», — отмечается в заявлении.
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#азербайджан
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#конфликт
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Израиль начал операцию в районе лагеря беженцев в Газе
ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию в районе лагеря беженцев Джабалия
06 октября 2024, 12:17

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Армия обороны Израиля начала контртеррористическую операцию против палестинского радикального движения ХАМАС в районе лагеря беженцев Джабалия в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
Отмечается, что после проведения разведки подразделения 401-й и 460-й бригад ЦАХАЛ завершили окружение района для начала наступательной операции. Согласно данным пресс-службы, «операция будет продолжаться столько, сколько необходимо».

Израильская армия намерена продолжать наносить ущерб и уничтожать инфраструктуру в регионе. Уточняется, что к настоящему времени ЦАХАЛ ликвидировала десятки целей.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операции
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Медведев с иронией прокомментировал заявления Трампа о войнах в мире
06 октября 2024, 11:57

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале слова экс-президента США Дональда Трампа, что при нем войны бы удалось избежать.
«Нетленка от Трампа: «Если бы президентом был я, то войны в [вставьте любое] удалось бы избежать!» — сообщил Медведев.

Российский политик в ироничной форме также выразил сожаление, что кандидат в президенты Соединенных Штатов от республиканской партии не был правителем в разных странах в последние десять тысяч лет.

Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. На пост главы Соединенных Штатов претендует кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от демократов нынешняя вице-президент страны Камала Харрис, которая вступила в гонку после решения американского лидера Джо Байдена покинуть её.

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#медведев
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В Госдуме объяснили, почему многочисленные «предсказания» Жириновского сбываются
Депутат Федоров: прогнозы Жириновского успешны благодаря его опыту
06 октября 2024, 09:43

Фото: сайт Кремля

Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что успешность «предсказаний» основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского объясняется его опытом и тем, что политик не боялся их прилюдно озвучивать. Об этом информирует ТАСС.
По словам парламентария, заявления Жириновского нельзя называть «предсказаниями», как это делает большинство. Федоров утверждает, что предсказывать события нетрудно, если человек владеет наукой и достаточным количеством опыта.

Депутат также напомнил, что в свое время первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак и сам он предупреждали еще 35 лет назад о грядущем противостоянии с Украиной.

Напомним, Владимир Жириновский возглавлял партию ЛДПР с момента ее основания в 1992 году.

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Глава Казахстана назвал роль международного консорциума в строительстве АЭС
Токаев заявил, что АЭС в Казахстане должен строить международный консорциум
06 октября 2024, 08:44

Фото: сайт Кремля

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что атомную электростанцию в стране должен строить международный консорциум в случае одобрения этой идеи населением на республиканском референдуме. Кадры выступления Токаева опубликовал пресс-секретарь главы государства Берик Уали в соцсетях.
Глава Казахстана отметил, что вопрос о строительстве АЭС является непростым. По словам президента страны, правительство должно заняться его анализом, а также провести необходимые переговоры.

Токаев заключил, что в Казахстане должен работать международный консорциум, состоящий из мировых компаний, которые обладают самыми передовыми технологиями.

Ранее сообщалось, что Общенациональный референдум по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане состоится 6 октября этого года. Данный референдум станет широким общенациональным диалогом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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