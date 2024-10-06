Спецборт прилетел в Москву после сообщений о возвращении из США посла Антонова

Фото: iStock/Sitikka
Спецборт сел в московском аэропорту «Внуково 2» после сообщений о завершении командировки посла России в США Анатолия Антонова. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее завершение командировки посла Антонова подтвердили в субботу в российском внешнеполитическом ведомстве. В субботу, 5 октября, выяснилось, что Антонов завершил работу послом РФ в США.
Напомним, Анатолий Антонов был назначен послом в Соединенных Штатах в 2017 году. В период с 2011 по 2016 год он занимал должность заместителя министра обороны России. Уточняется, что Антонов руководил работой российского посольства в США в сложнейший период в истории отношений между государствами.
Читайте также:
Антонов завершил работу в качестве посла России в США
Медведев с иронией прокомментировал заявления Трампа о войнах в мире
В Госдуме объяснили, почему многочисленные «предсказания» Жириновского сбываются
Екатерина Коршунова