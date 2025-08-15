Стало известно, почему Трамп так эмоционален перед встречей с Путиным на Аляске

15 августа 2025, 17:58

Политолог Дробницкий: для Трампа встреча с Путиным является выходом из тупика

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Воодушевленность американского лидера Дональда Трампа перед предстоящей встречей с президентом России Владимиром Путиным обусловлена тем, что в этих переговорах глава США видит выход из политического тупика. Так считает политолог, американист Дмитрий Дробницкий.





Перед вылетом на Аляску Трамп опубликовал в соцсети Truth Social эмоциональный пост, в котором написал, что «ставки высоки», вероятно, говоря о предстоящем саммите с РФ.





«Для Трампа встреча с Путиным — это выход из политического тупика, в который он попал во многом благодаря своим же собственным действиям. Для него это возможность отложить свой так называемый ультиматум. Однако вопрос о введении вторичных тарифов все равно встанет, когда в сентябре с каникул вернется конгресс», — пояснил Дробницкий в беседе с «Газетой.Ru».