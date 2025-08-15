Трамп созвонился с Лукашенко перед встречей с Путиным на Аляске

15 августа 2025, 17:07

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Американский лидер Дональд Трамп переговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко перед встречей с российским главой Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщает telegram-канал «Пул первого».





При этом никаких подробностей диалога двух президентов не приводится.





«Лукашенко и Трамп поговорили по телефону» — передает telegram-канал.