Трамп созвонился с Лукашенко перед встречей с Путиным на Аляске
Американский лидер Дональд Трамп переговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко перед встречей с российским главой Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщает telegram-канал «Пул первого».
При этом никаких подробностей диалога двух президентов не приводится.
«Лукашенко и Трамп поговорили по телефону» — передает telegram-канал.
Напомним, что 15 августа в районе 22:30 по московскому времени состоятся переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Встреча глав государств состоится на Аляске. Американский лидер уже находится в самолете, который направляется на переговоры.