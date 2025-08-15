Путин возложил цветы к мемориалу «Героям АлСиба» перед встречей с Трампом
В ходе своего визита в Магадан президент России Владимир Путин возложил цветы к мемориалу «Героям АлСиба», который установлен в честь сотрудничества СССР и США в годы Второй мировой войны. Такой поступок можно посчитать символичным, так как уже вечером глава страны встретится с американским коллегой Дональдом Трампом.
Как передает РИА Новости, Путин без головного убора под дождем возложил 20 алых роз к мемориалу. После он некоторое время смотрел на памятник, поклонился и ушел. Всю церемонию сопровождала мелодия «Тишина» Льва Гурова, исполненная на трубе.
Мемориал «Героям АлСиба» символизирует сотрудничество СССР и США в годы Второй мировой войны. Тогда по воздушной трассе Аляска-Сибирь перегоняли американские самолеты, поставляемые в СССР по ленд-лизу.
После Путин должен направиться на Аляску для встречи с президентом Трампом.
