Путин возложил цветы к мемориалу «Героям АлСиба» перед встречей с Трампом

15 августа 2025, 17:51

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В ходе своего визита в Магадан президент России Владимир Путин возложил цветы к мемориалу «Героям АлСиба», который установлен в честь сотрудничества СССР и США в годы Второй мировой войны. Такой поступок можно посчитать символичным, так как уже вечером глава страны встретится с американским коллегой Дональдом Трампом.