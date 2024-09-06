Специалисты МАГАТЭ пообещали оперативно прибыть на Курскую АЭС при опасности

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Россия и МАГАТЭ договорились о том, что специалисты агентства будут готовы оперативно прибыть на Курскую АЭС в случае возникновения дополнительных рисков. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачёв по итогам переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде.
Ранее сообщалось, что в пятницу Лихачёв провёл переговоры с представителями МАГАТЭ во главе с Гросси в Калининграде. Во время встречи стороны обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС, подвергающимся регулярным обстрелам со стороны украинских войск.
Также напомним, что в среду делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую станцию и по итогам сообщила, что ситуация с безопасностью нестабильная.
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Анастасия Чинкова