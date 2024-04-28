«Специфический президент»: Песков сделал громкое заявление о Зеленском

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал главу Украины Владимира Зеленского «специфическим президентом специфического режима». Фрагмент интервью представителя Кремля в своём Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.
Отмечается, что такое заявление Песков сделал на просьбу журналиста высказаться о словам Зеленского, назвавшего поставки вооружения Киеву хорошей сделкой, которая позволит украинцам воевать.
Песков подчеркнул, что в скором времени многие, включая Украину, поставят под сомнение легитимность Зеленского. Это произойдёт в любом случае, особенно при оценке ситуации с юридической точки зрения. В связи с этим, украинскому президенту придётся найти аргументы в своё оправдание.
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