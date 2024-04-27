«Март-апрель»: Зеленский назвал срок, до которого продержится Украина

В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил спикеру Палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону, что Киев может продержаться до марта-апреля без помощи США. Об этом сообщил информационный портал Politico со ссылкой на источники.
Согласно сообщению, во время встречи один на один в офисе Джонсона Зеленский установил крайний срок. После этого депутат решил пойти против позиции своих коллег по партии и помочь Конгрессу США провести законопроект через Палату представителей. По словам источников в издательстве, он был готов рискнуть своим положением, чтобы помочь Киеву.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина может победить в конфликте с Россией благодаря помощи США.
25 апреля представитель Конгресса США заявил, что новый пакет военной помощи для украинской армии недостаточен для того, чтобы Киев добился успеха на линии фронта.
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25 апреля представитель Конгресса США заявил, что новый пакет военной помощи для украинской армии недостаточен для того, чтобы Киев добился успеха на линии фронта.
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Александр Климов