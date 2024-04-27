«Март-апрель»: Зеленский назвал срок, до которого продержится Украина

В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил спикеру Палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону, что Киев может продержаться до марта-апреля без помощи США. Об этом сообщил информационный портал Politico со ссылкой на источники.