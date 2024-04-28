Зеленский призвал Запад отправить Киеву еще больше Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходимо как минимум семь зенитно-ракетных комплексов Patriot. Эту цифру президент Зеленский озвучил в видеообращении, опубликованном в Telegram.
По словам украинского лидера, Киеву необходимо не менее семи систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.
Зеленский призвал союзников не терять время и дать «необходимый сигнал решимости».
Также он поблагодарил Запад за уже поставленную технику.
В марте Зеленский заявил, что 5-7 зенитно-ракетных комплексов Patriot защитят украинскую промышленность.
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«Нам срочно нужны комплексы Patriot и ракеты к ним», – подчеркнул украинский лидер, отметив, что данные системы имеются у партнеров Киева.
Зеленский призвал союзников не терять время и дать «необходимый сигнал решимости».
Также он поблагодарил Запад за уже поставленную технику.
В марте Зеленский заявил, что 5-7 зенитно-ракетных комплексов Patriot защитят украинскую промышленность.
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Александр Климов