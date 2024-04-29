Спецназ приступил к разгону акций протеста в Тбилиси

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Сотрудники спецназа появились у здания парламента в столице Грузии, где проходят акции протеста против закона об иностранных агентах, передает информационное агентство ТАСС.
Сообщается, что демонстранты были оттеснены на улицы, прилегающие к парламенту Грузии. Также отмечается, что некоторые демонстранты прорвали полицейскую блокаду и попытались забраться на сцену перед парламентом. Во время столкновений полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.
Протестующие выступают против обсуждения в парламенте законопроекта об иноагентах. Законопроект будет рассматриваться во второй раз. В первый раз , весной 2023 года, это вызвало общественный резонанс и отзыв из парламента.
Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что, несмотря на международную критику, власти не намерены отказываться от закона об иностранных агентах. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на законопроект.
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Протестующие выступают против обсуждения в парламенте законопроекта об иноагентах. Законопроект будет рассматриваться во второй раз. В первый раз , весной 2023 года, это вызвало общественный резонанс и отзыв из парламента.
Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что, несмотря на международную критику, власти не намерены отказываться от закона об иностранных агентах. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на законопроект.
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Александр Климов