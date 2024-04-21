Грузинские митингующие в Тбилиси пришли к президентскому дворцу

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В Тбилиси выступающие против закона об иностранных агентах прошли маршем от площади Свободы до президентского дворца, передает телеканал Rustavi 2.
К акции протеста присоединилось женское шествие. Активисты собрались возле здания законодательного органа. Продолжают звучать требования отмены закона.
При этом было подчеркнуто, что политики находятся на рабочем месте.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что, несмотря на международную критику, власти Грузии не намерены отказываться от закона об иностранных агентах. По словам премьер-министра, американские и европейские политики, критиковавшие закон, не высказали ни одного аргумента против его принятия.
Позже председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили заявил, что власти отменят или изменят закон об иностранных агентах после того, как страна получит предложение о вступлении в Евросоюз.
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При этом было подчеркнуто, что политики находятся на рабочем месте.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что, несмотря на международную критику, власти Грузии не намерены отказываться от закона об иностранных агентах. По словам премьер-министра, американские и европейские политики, критиковавшие закон, не высказали ни одного аргумента против его принятия.
Позже председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили заявил, что власти отменят или изменят закон об иностранных агентах после того, как страна получит предложение о вступлении в Евросоюз.
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Александр Климов