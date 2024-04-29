Спецназ снял оцепление перед зданием парламента в Тбилиси

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Спецназ МВД Грузии полностью покинул территорию у здания парламента, передает ТАСС.
По данным агентства, в Тбилиси завершились акции протеста против принятия закона об иностранных агентах. Демонстранты прошли вокруг здания парламента после разблакировки прилегающих улиц.
Также стало известно, что во время протеста был задержан бывший госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантическое структуры Алекси Петриашвили.
Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что, несмотря на международную критику, власти не намерены отказываться от закона об иностранных агентах. В ответ президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить на документ вето.
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Также стало известно, что во время протеста был задержан бывший госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантическое структуры Алекси Петриашвили.
Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что, несмотря на международную критику, власти не намерены отказываться от закона об иностранных агентах. В ответ президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить на документ вето.
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Александр Климов