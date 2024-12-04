В России оценили план советника Трампа по Украине

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План Кита Келлога, назначенного советником избранного президента США Дональда Трампа по вопросам Украины, полностью противоречит условиям президента России Владимира Путина. Об этом заявил эксперт в Международном институте гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, Москва рассчитывает на полное урегулирование украинского конфликта и его причин, в то время как Келлог хочет прекращения огня.
«План Кита выгоден Трампу. Поэтому он и назначает Келлога на эту должность. Он хочет сторговаться с Путиным, ничего ему не давая, а просто давая обещания», — отметил эксперт в беседе с Pravda.ru.Тем временем политолог-американист Малек Дудаков, комментируя статью Reuters о том, что план Трампа по Украине не встретит поддержки от Европы и Киева, заявил, что ситуация сможет стать яснее лишь после инаугурации 47-го президента США.
«Что касается Трампа, то для него, конечно, вопрос Украины не является принципиально важным. Он постарается это всё довольно быстро разрешить, предложит какой-то мирный план, который будет устраивать Россию, скорее всего. Не факт то, что получится быстро договориться, но я вполне допускаю, что переговорный трек стартует ближе к весне 2025 года», — пояснил он в комментарии для RT.При этом Дудаков подчеркнул, что Трампу действительно нет дела до мнения стран Европы в этом вопросе, так как он не считает их полноценными участниками и субъектами конфликта.
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