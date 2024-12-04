В России оценили план советника Трампа по Украине

План Кита Келлога, назначенного советником избранного президента США Дональда Трампа по вопросам Украины, полностью противоречит условиям президента России Владимира Путина. Об этом заявил эксперт в Международном институте гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, Москва рассчитывает на полное урегулирование украинского конфликта и его причин, в то время как Келлог хочет прекращения огня.