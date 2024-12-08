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Провал Зеленского во Франции: Трамп опоздал на 40 минут и не смотрел в глаза. К чему привела встреча?

Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский

Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский

Во Франции состоялось торжественное открытие собора Парижской Богоматери, восстановленного после серьезного пожара в 2019 году. В Париж для участия в торжественном открытии собора Парижской Богоматери прибыли высокопоставленные представители более 40 стран. Пользуясь случаем, Эммануэль Макрон пригласил Дональда Трампа и Владимира Зеленского на трехстороннюю встречу в Елисейский дворец. Подробности переговоров читайте в материале «Радио 1».

Повод пообщаться с Трампом


Накануне открытия собора Нотр-Дам-де-Пари глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак провел встречу в Вашингтоне с представителями Трампа. Среди участников оказались будущий советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц и специальный представитель по Украине, назначенный избранным президентом, Кит Келлог. По информации издания The Wall Street Journal, команда Дональда Трампа «не проявила особого интереса» к вопросу о членстве Украины в НАТО и «возвращению России хотя бы на границы 2022 года».



Зеленскому необходимо было пообщаться с Дональдом Трампом лично и Макрон устроил эту встречу. Владимир Зеленский всем своим видом показал публике, что в Париж он приехал не на церемонию открытия собора Парижской Богоматери. Ирландский журналист Чей Боуз отметил в соцсети Х, что на церемонии открытия Нотр-Дама в Париже единственным политиком, не одетым в деловой костюм, был Зеленский.

«Лишь только один мировой лидер (диктатор) посчитал, что носить костюм и галстук на открытии одного из самых важных христианских храмов было непостижимым для него», — написал Боуз, комментируя видео с церемонии.

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Трамп выразил безразличие по отношению к Зеленскому


Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский (Фото: reuters.com)

Встреча началась с того, что очень пунктуальный Дональд Трамп опоздал на 40 минут. В начале встречи избранный президент США пожал руку Эммануэлю Макрону и подчеркнул перед журналистам, что они давние коллеги.

«Мы были невероятно успешны, работая вместе как в обороне, так и в защите. Определенно складывается впечатление, что мир сейчас сходит с ума, и мы собираемся это обсуждать», — сказал будший президент США.
При этом обсуждения длились всего 20 минут и итогового заявления так и не было озвучено.

«Трамп и Зеленский сидели, первый был бесстрастен, когда Макрон положил руку на руку украинского лидера. Французский президент, казалось, успокаивающе посмотрел на Зеленского» — пишет New York Post.
Во время трёхсторонней встречи в Париже Трамп обнимал президента Франции Эммануэля Макрона и старался избегать взгляда на Зеленского. Присутствующие на мероприятии журналисты отметили, что Зеленский чувствовал себя крайне некомфортно.

Сделал вид, что все прошло по плану


После мероприятия Владимир Зеленский заявил, что встреча с французским и американским коллегами была «хорошая» и «продуктивная».

«Президент Трамп, как всегда, настроен решительно. Спасибо за это. Также благодарю президента Макрона за организацию этой встречи в Париже», — заявил Зеленский по итогам переговоров.

Согласно информации от The New York Times, после встречи Зеленского с Трампом в Елисейском дворце стало очевидно, что Украина готова пойти на мирные переговоры с Россией.

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AFP: дворец сложившего полномочия президента Сирии Башара Асада в Дамаске загорелся
08 декабря 2024, 16:49

Фото: iStock/Kesu01

В Дамаске загорелся дворец сложившего полномочия президента Сирии Башара Асада после захода в него вооружённой сирийской оппозиции и полного разграбления, сообщило Agence France-Presse.
«Подожжен зал приемов президентского дворца Башара Асада в сирийской столице», — подчёркивалось в материале агентства.

На кадрах в дворце были запечатлены женщины, дети и мужчины, которые исследуют шестиэтажное здание и его большой сад. Вход в резиденцию охвачен пламенем, а комнаты опустели, за исключением части оставленной мебели и портрета Асада, который бросили на пол, проинформировала израильская газета Times of Israel.

Ранее сообщалось, что на западе Дамаска в районе Меззе прогремели два мощных взрыва. Израильские Военно-воздушные силы якобы ударили по двум военным объектам в пригородах Дамаска. В частности, под обстрел попал военный аэродром, который расположен в Меззе.

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#сирия
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Хинштейн прибыл на место обстрела в город Льгов для контроля восстановления жилья
08 декабря 2024, 16:26

Александр Хинштейн (Фото: РИА Новости/ Вячеслав Прокофьев)

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прибыл на место обстрела в городе Льгове, чтобы проконтролировать восстановления жилья, сообщил Хинштейн в своем Телеграм-канале.
Александр Хинштейн поделился, что в городе Льгов ночью из-за атаки Вооружённых сил Украины пострадало несколько домов, были «выбиты стекла в квартирах у людей».

«Для того, чтобы поддержать жителей, и для того, чтобы разобраться, как идёт система, выстроенная властью, как идет реагирование, как идет восстановление, насколько оперативно, этого всего произошедшего ущерба, я и нахожусь здесь», — обратил внимание временно исполняющий обязанности губернатора Курской области.

Александр Хинштейн подчеркнул, что нужно перестроить систему помощи населению, чтобы оказывать ее оперативно в связи с холодной погодой. Врио губернатора Курской области добавил, что находясь в городе, он связался с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным для незамедлительного решения вопроса.

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В МИД Финляндии заявили о готовности расширять антироссийские санкции
08 декабря 2024, 16:21

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Финляндия готова расширить санкции против России. Страна также не будет возражать против запрета российского никеля в Евросоюзе.
Об этом в интервью изданию Helsingin Sanomat заявила глава министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. По её мнению, ЕС должен расширять и ужесточать санкции против России. Финляндия в целом готова поддержать запрет на импорт никеля из России, если государства ЕС придут к такому решению, сказала министр.

Ранее в Страсбурге Европарламент принял резолюцию с призывом к руководству ЕС усилить санкции против России, в частности, ввести дополнительные ограничения в химической и металлургической промышленности.

В финском городе Харьявалта расположено единственное в Евросоюзе производство, принадлежащее российскому «Норникелю».

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В Дамаске прогремели два сильных взрыва
08 декабря 2024, 16:02

Фото: iStock/ aapsky

На западе Дамаска в районе Меззе прогремели два мощных взрыва, сообщил египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».
По информации телеканала, израильские Военно-воздушные силы якобы ударили по двум военным объектам в пригородах Дамаска. В частности, под обстрел попал военный аэродром, который расположен в Меззе.

В Дамаске произошли взрывы в квартале Меззе и в районе горы Касьюн, передал телеканал Al Jazeera. Подробности не раскрывались.


Ранее сообщалось, что вооружённая сирийская оппозиция ввела комендантский час в Дамаске с 16.00 до 05.00. Сроки действия новой меры не указывались.

Накануне заместитель помощника министра обороны Соединённых Штатов Америки Даниэль Шапиро заявил, что Запад сохранит своё военное присутствие в восточных районах Сирии. Шапиро призвал все стороны конфликта позаботиться о безопасности мирного населения страны.

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#запад
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Что говорил Жириновский о будущем Сирии после свержения Асада
Жириновский: Эрдоган хотел свергнуть Асада для возвеличивания Турции
08 декабря 2024, 15:55

Памятник Владимиру Жириновскому (Фото: РИА Новости/Илья Питаалев)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган всегда хотел свергнуть Башара Асада, чтобы стать единственным региональным лидером и добиться выполнения интересов Турции.
Такой сценарий предполагал российский политик, основатель и лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский, обратили внимание пользователи интернета.

«Турции выгодно выгодно снова стать региональной державой и показать себя сторонницей демократии. Вот она и помогает свежению гигантских режимов», — говорил российский политик.

При этом Жириновский подчёркивал, что одной из главных целей Эрдогана является борьба с ираноязычным курдским народом, из представителей которого состоят многочисленные вооружённые формирования на севере Ирана и Сирии. Подобный сценарий может закончиться прямым вооружённым столкновением с Ираном и началом очередной большой войны на Ближнем Востоке, считал Жириновский.

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Al-Watan: вооружённая сирийская оппозиция ввела в Дамаске комендантский час
08 декабря 2024, 15:43

Фото: iStock/ Dmitry Belyaev

Вооружённая сирийская оппозиция ввела комендантский час в Дамаске, сообщила газета Al-Watan.
«Военное командование вводит комендантский час в Дамаске с 16.00 до 05.00 (время совпадает с мск)», — сообщалось в материале издания.

Сроки действия новой меры не указывались.

Ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало ситуацию Сирийской Арабской Республике, где пал режим президента Башара Асада, а Дамаск захватили силы вооружённой оппозиции. МИД РФ уточнил, что Россия призывает все вовлечённые стороны отказаться от насилия и решать вопросы передачи власти исключительно политическими методами. Там подчеркнули, что российское государство находится в постоянном контакте со всеми группировками сирийской оппозиции.

В МИД РФ призвали к уважению всех этноконфессиональных сил сирийского общества.

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#меры
#сирия
#оппозиция
#ограничения
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Кремль опровергает данные Трампа о потерях России в украинском конфликте
08 декабря 2024, 15:33

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Данные избранного президента США Дональда Трампа о потерях России в ходе украинского конфликта отражают позицию Киева и изложены в его трактовке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, реальные цифры потерь не имеют ничего общего с теми, которые привёл Трамп. Потери среди украинских военных кратно превышают количество потерь с российской стороны, подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, продолжение боевых действий такими темпами приведёт к полному истощению украинской армии. Тогда наверняка будет до 18 лет снижен призывной возраст, а также ещё более ужесточатся меры насильственной мобилизации. В целом ситуация для Вооружённых сил Украины складывается катастрофическая, заключил пресс-секретарь президента РФ.

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МИД: Россия находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции
08 декабря 2024, 14:55

Фото: istockphoto/iDymax

Москва с крайней озабоченностью следит за драматическими событиями в Сирии. При этом Россия призывает все вовлечённые стороны отказаться от насилия и решать вопросы передачи власти исключительно политическими методами.
Об этом говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел РФ по поводу ситуации в Сирийской Арабской Республике, где пал режим президента Башара Асада, а Дамаск захватили силы вооружённой оппозиции. При этом во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Российская Федерация находится в постоянном контакте со всеми группировками сирийской оппозиции.

В МИД РФ призвали к уважению всех этноконфессиональных сил сирийского общества, а также пообещали усилия по налаживанию инклюзивного политического процесса, основанного на единогласно принятой Советом Безопасности ООН резолюции 2254, в том числе в контексте реализации инициативы спецпредставителя Генсекретаря ООН по Сирии Педерсена по безотлагательной организации межсирийских инклюзивных переговоров в Женеве.

В МИД также заверили, что принимаются все меры для обеспечения безопасности граждан России, находящимся в Сирии. Российские военные базы на территории страны находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьёзной угрозы их безопасности нет.

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Пентагон: Американские военные останутся на востоке Сирии
08 декабря 2024, 13:57

Фото: istockphoto/IherPhoto

Соединённые Штаты сохранят своё военное присутствие в восточных районах Сирии. Об этом заявил заместитель помощника министра обороны США Даниэль Шапиро.
Это необходимо исключительно в рамках борьбы с Исламским государством* и нанесению ему военного поражения, передаёт слова чиновника информационное агентство Reuters. Шапиро также призвал все стороны конфликта позаботиться о безопасности мирного населения страны, а также соблюдать нормы международного права. Кроме того, противоборствующим силам следует проработать возможности инклюзивного политического урегулирования.

Ранее премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали заявил, что граждане страны должны выбрать новое руководство в ходе свободных выборов. Один из лидеров вооружённой оппозиции, захватившей Дамаск, в свою очередь заявил, что государственные учреждения останутся под контролем правительства Сирии до тех пор, пока власть не будет передана официально.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
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