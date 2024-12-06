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Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский выразил мнение, что визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США свидетельствует о возможных изменениях в позиции Владимира Зеленского по переговорам с Россией.
По его словам, после визита может последовать заявление о необходимости прекращения огня и переговоров, несмотря на предыдущие заверения о том, что «Минска-3» не будет.
Дубинский в своем Telegram-канале также предположил, что текущая стратегия Киева направлена на то, чтобы в конечном итоге представить сложившуюся ситуацию как победу, несмотря на трудности для населения Украины.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в среду Ермак встретился с представителями избранного президента США Дональда Трампа. В переговорах приняли участие будущий помощник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Украине Кит Келлог.
Сторона Трампа выступила против членства Украины в НАТО.
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Дубинский в своем Telegram-канале также предположил, что текущая стратегия Киева направлена на то, чтобы в конечном итоге представить сложившуюся ситуацию как победу, несмотря на трудности для населения Украины.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в среду Ермак встретился с представителями избранного президента США Дональда Трампа. В переговорах приняли участие будущий помощник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Украине Кит Келлог.
Сторона Трампа выступила против членства Украины в НАТО.
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Мария Моисеева