Спецпосланник Трампа Уиткофф покинул посольство США в Москве

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Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф покинул посольство США в Москве после часового визита. Об этом пишет РЕН ТВ в своем telegram-канале.
«Спецпосланник Уиткофф покинул посольство США в Москве. Он провел в посольстве около часа, после своего визита Уиткофф произнес слова благодарности на английском», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о намерении администрации Трампа ввести новые ограничения на нефтяной, газовый и банковский сектора РФ. Таким образом Штаты еще больше ограничивают возможности России иметь доступ к платежным системам США.
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