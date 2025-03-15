Спецпосланнику Трампа пришлось восемь часов ждать встречи с Путиным

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф ждал встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в течение восьми часов, передает телеканал Sky News.
Уточняется, что Уиткофф пробыл в российской столице чуть более 12 часов, восемь из которых он провел в ожидании главы российского государства. По данным телеканала, задержка могла быть связана с визитом президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Разговор Уиткоффа и Путина состоялся поздним вечером в Москве, после чего спецпосланник Трампа отправился в США. Перед отлетом Уиткофф также посетил американское посольство в Москве, где провел около часа.
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Разговор Уиткоффа и Путина состоялся поздним вечером в Москве, после чего спецпосланник Трампа отправился в США. Перед отлетом Уиткофф также посетил американское посольство в Москве, где провел около часа.
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Екатерина Коршунова